攻烏1年恐噴270兆台幣！俄國荷包失血、蒲亭照打不誤
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉開對烏戰爭帷幕，至今已屆滿一年，戰爭勞民傷財，即使大國如俄羅斯也未必吃的消。有外媒引述專家分析，俄方軍費自開戰後持續迅速攀升，估計已花費超過9兆美元（折合新台幣約273兆）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
據《新聞周刊》（Newsweek）報導，隨著俄烏衝突滿一年、終戰遠看不到盡頭，俄羅斯龐大的軍事開支動輒以兆計算。華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的俄羅斯經濟專家格羅佐夫斯基（Boris Grozovski）指出，俄國政府2022年的整體支出計畫約為3480億美元，其中461億美元用於軍事、369億美元用於警察與安全服務（FSB），而俄羅斯的軍事預算在去年9月就已超支，還要算上戰爭的間接成本，如治療傷兵、支付佔領區的教師薪水等。
軍事新聞網《特戰部隊報導》（SOFREP）的主編斯普恩兹（Sean Spoonts）則更直白，認為俄羅斯可能從戰爭開始的第3個月開始，平均每天就需付出9億美元（折合新台幣約273億）作為軍費。
以飛彈為例，若俄羅斯花100萬美元（折合新台幣約3036萬）打造飛彈並發射，那就還要額外花費100萬美元在汰換作業上；又比如1輛5萬美元（近152萬台幣）的車子被火燒了，除了損失原本的5萬美元外，還得計算換新車的一切成本，所以多數估算只考慮了初始成本，遠不是俄國真實花費的數字。
儘管戰爭如此勞民傷財，蒲亭尚沒有表現出放棄的跡象，揚言俄羅斯的經濟和管理體系，比西方認為的要強大許多，甚至還在戰事滿一周年前夕，表態要擴張核武；究竟是真的不痛不癢，還是出於專制者不能低頭的想法而硬撐，則還需時間證明。