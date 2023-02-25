迎接新球季3／體育署推全台棒球場體檢計畫　供中職參考

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職棒球員工會辦公室主任趙子維表示，「職棒太喜歡在非球團認養的球場辦比賽，但是這些球場在球團沒有認養的情況下，無法好好維持管理，也難以實際瞭解球場的狀況。」因此如果地方政府有意提供場地舉辦職棒賽事，就可依據體育署的參考手冊作為評斷依據，甚至以此為標準，向中央申請改建經費。趙子維說：「因為聯盟跟球團都沒有標準，那不如中央把責任抓重一點，因此我們就向體育署表示，應該要定調標準，提供球場建議。」
當時配合總統蔡英文的「棒球三支箭」政策，體育署編列三百多萬元經費，交由台體大執行第一次的球場體檢工作。當時的協同主持人，同時也是今年計畫負責人的運動事業管理學系副教授王瓊霞，會同運動設施、機電、建築物以及草皮等各專項學界與業界專家，一起到棒球場進行分工項目檢查。
王瓊霞說：「除了掌握球場現況之外，更重要的是提供場務人員修繕建議。」也因此在計畫完成後的近五年，各地球場陸續展開更新作業，球員工會表示，「因為2017這份參考手冊出現，所以台灣球場在這三十年有了最大的進步。」
而當時體檢完成後，王瓊霞與各個專項委員統整各球場狀況，並參考大聯盟針對各級棒球場的文獻資料，做出A、B、C、D四個分級，不過王瓊霞也補充說明，分級的部分只是建議參考，球場的狀況還是會根據球場的地點、氣候不同，以及場務人員的修繕程度有所改變。
除了參考文獻資料，王瓊霞也趁經典賽前國際棒球團隊來台期間，訪談世界棒壘球總會和大聯盟專家，從旁了解國際等級棒球場的要求標準。
而針對第二次的場勘作業，體育署運動設施組科長許瑞蓁表示，「因為上一份體檢計畫已經距離現在快六年了，很多球場都有改善，或者是有新建的球場，所以決定再更新體檢計畫。同時，體育署這邊也要求體檢項目，增加「無障礙設施」的檢核，另外也增設「場務研習講座」。王瓊霞說明，「因為場務的知識需求量很高，所以透過講座能更完整地傳達資訊。」藉此也有機會提升台灣各地球場的水準品質。
而在檢驗的部分，王瓊霞也透露今年會針對A、B級球場的場地部分，增加物理性和化學性的分析，配合實驗室分析草皮及紅土的土壤比例，更了解球場的內部狀況，也可以提供未來場地做草種移植時的參考資訊。
許瑞蓁表示，未來棒球場體檢的計畫，會變成例行的計畫，不過實際要多久執行一次，還要等每次項目評估之後才能定調。球員工會則對此表示認同，趙子維說：「如果定期進行球場體檢，那國外學習場地維護的專家，發現台灣有這塊需求，就能回來投入球場管理的專業，這也是一個人才培育的機會。」