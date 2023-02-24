特企／探索水產完成千萬融資　實踐產業創新追求永續願景

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探索水產的企業精神是「環境友善、永續經營」，希望帶給消費者更高品質、更安全的新鮮水產，不斷學習國內外的最新技術，以創新的想法持續精進與優化、提升水產價值。探索水產秉持著創立時的理念，董事長蔡啟林認為：「水產最終是要被消費者吃進肚子裡的，所以品質至關重要」，持續努力以創新科技讓顧客能安心享受美味水產。
技術長黃秉益博士提及，運用深層海水馴化專利技術及掌握生物特性，讓水產養殖的淨化程度能大帳提升，甚至能使之其達到生食級的標準，探索水產藉此帶給消費者更高品質、更安全的新鮮水產，因此受到王品集團、好市多、全聯與聖德科斯等各大通路品牌的青睞。
執行長鍾政男強調：「水產可以永續，食品加工也應該要是永續的。探索水產將食品加工技術與產地中的永續資源結合，改善傳統水產產業的不足。」他也認為台灣有得天獨厚的地理環境與天然資源等優勢條件，探索水產以食材加工關鍵技術為市場突破口，目標不僅為國內餐廳或通路，更瞄準未來注重健康食材的海外市場。
本次領投的永續影響力 SIC（Sustainable Impact Capital）為國內影響力投資之天使加速器，對標聯合國 SDGs 價值，尋求國內具社會環境永續之願景、具獨特技術含量之團隊之新創公司。SIC 共同創辦人黃俊傑表示：「地方創生是台灣面臨城鄉差距、少子化、淨零碳排的解方之一。探索水產的三位創辦人透過食品加工技術研發、產品創新、挖掘台灣水產特色，希望將台灣在地美味分享到全世界，SIC 除深感認同外，也認為頗具投資潛力，期待與探索水產一同成為台灣永續漁業的一份子。」
影響力投資是一種新興的投資方式，旨在實現財務回報和社會、環境效益的雙重目標。影響力投資是一個兼具商業和社會使命的投資方式，它需要投資者關注長期的可持續性發展，並通過有效的投資策略，實現更大的社會價值。