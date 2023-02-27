名家論壇》單厚之／巧芯能夠成佛嗎？

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事實證明，從幾位年輕市議員表態要轉戰立委至今，國民黨的初選規劃並沒有明確的進展。國民黨南投立委補選的選情嚴峻，又有郭台銘的強勢表態，朱立倫光眼前的事就焦頭爛額，哪有多餘的心力去算計徐巧芯、去澄清一個又一個莫須有的新聞？
秦慧珠話講得不好聽，引發部分藍軍支持者的不滿，甚至被質疑「家暴」年輕議員，但秦慧珠的話也同樣講到不少民眾的心坎裡。「世代交替」的議題，在藍軍內已經逐漸變成了世代對立，除了費鴻泰之外，包括賴士葆等資深立委，也都有點草木皆兵的味道，林奕華如果不是已經轉任台北市副市長，處境也未必會好到哪裡去。
包括羅智強在內，近來幾個打著世代交替旗號的，都只有一屆議員的資歷，選的也都是藍軍優勢選區，而不是真正的開疆闢土，但即便是「頭過身就過」，這些年輕議員們也都太小看立委選舉的難度，更不瞭解議員「複數選區」與立委「單一選區」的本質差異。
以費鴻泰所在的台北市第七選區（信義、南松山）為例，直覺上是藍大於綠，但2016年、2020年兩次大選，費鴻泰在「三角督」的情況下，得票率都僅在45、46%，並非強勢過半，主要對手的得票則在42、43%左右。當然從年輕議員的角度來看，這正是費鴻泰戰力不足，應該被淘汰的象徵。
但再看看總統、市長的得票率，2016年朱立倫選總統在這個選區的得票率不到4成、蔡英文則約5成，2020年韓國瑜得票4成出頭、蔡英文則在5成2左右；2014選市長的連勝文、2018的丁守中、2022的蔣萬安在這選區的得票，也都不超過4成4。從過去的得票記錄可以看出，如果沒有一個像當年馬英九那樣的超強母雞，這選區立委的勝負應該在5%以內。
趙少康曾經建議，國民黨應該把費鴻泰、賴士葆列為不分區，以解決世代交替的問題。姑且不論朱立倫主觀上是否願意，在徐巧芯高調挑戰之後，費鴻泰就已經沒有轉戰不分區的空間，否則就落實了「戰力不足」的指控。徐巧芯沒有留給黨內同志任何的餘地，自己把費鴻泰逼到非戰不可的境地。
雖然徐巧芯自認為沒有「口出惡言」，但無論是和秦慧珠之間的對嗆，或是暗示受到費鴻泰的欺凌，徐巧芯在提高自己聲量、凝聚藍軍支持的同時，也持續加深自己和黨內同志的矛盾，把結越打越死。
試問，假如國民黨真的在5、6月間初選，徐巧芯也真的勝出，在短短不到半年的時間，徐巧芯要如何從今天的劍拔弩張，轉為同心協力？而如果少了秦慧珠、費鴻泰兩人的全力支持，徐巧芯有可能在大選中勝出嗎？如果贏了初選、卻輸了大選，還讓國民黨少了一席立委，所謂的「世代交替」不是成了一場笑話？
其實不僅僅是松山、信義有這樣的問題，就算藍軍絕對優勢的大安、文山選區，也絕對會有同樣的隱憂，「黨內初選」殺得越凶，初選後傷痕就越難癒合。「見神殺神、見佛殺佛」當然很有氣魄，但即便能夠殺佛，也未必能夠成佛。國民黨的年輕世代在出手之前，最好想清楚了。如果只有殺佛之心，卻沒有成佛之能，那就不就正好是秦慧珠口中的「吵鬧小雞」嗎？
●作者：單厚之／資深媒體人
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