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高雄港第七貨櫃中心第一期完工　部分碼頭5月正式營運

▲高雄港第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地預計於5月1日正式營運。（圖／港務公司提供）
▲高雄港第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地預計於5月1日正式營運。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

為提升高雄港競爭力及穩固貨櫃樞紐港地位，並滿足大型船舶進港作業需求，台灣港務股份有限公司高雄分公司與長榮海運公司簽署高雄港第七貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約，第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地預計於5月1日正式營運，第一期新購機具已於1月抵港，為高雄港站穩東亞重要貨櫃港口戰略位置第一步。

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高雄分公司於100年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，其中高雄港第七貨櫃中心計畫期程從109年起至112年底，分為兩期共12標工程，其中4標已完工，其他工程陸續進行中，截至112年1月整體工程進度72.97%，超前2.02%。

第七貨櫃中心具5座水深18公尺之新式深水碼頭，碼頭總長度達2,415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地已於111年6月22日交付供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地則預計於112年6月交付。

長榮海運公司自75年起即於高雄港經營專用貨櫃碼頭迄今，目前承租79~81及115~117號共6座碼頭，111年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU，為高雄港最大貨櫃航商。為順應船舶大型化之海運趨勢，長榮海運公司持續進行船隊汰舊換新計畫，已開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，第一期11部橋式起重機與22部門式機已於112年1月9日全數上岸，第二期8部橋式起重機及34部門式機，預計於112年12月至113年1月陸續運抵第七貨櫃中心。

藉由先進前後線機具設備，提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。長榮海運公司規劃於112年5月1日及113年5月1日分二階段啟動營運，目前正如火如荼進行機具搬遷及系統建置等營運前準備。

高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐地帶，擁有優越地理優勢，透過第七貨櫃中心之建設，優化港埠設施及提升作業效能。高雄港貨櫃裝卸量占全台近7成，其中世界排名第六的長榮海運公司貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，未來第七貨櫃中心啟動營運後，將奠基高雄港母港地位，再創成長高峰。
 

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