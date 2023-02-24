高雄港第七貨櫃中心第一期完工　部分碼頭5月正式營運

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第七貨櫃中心具5座水深18公尺之新式深水碼頭，碼頭總長度達2,415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地已於111年6月22日交付供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地則預計於112年6月交付。
長榮海運公司自75年起即於高雄港經營專用貨櫃碼頭迄今，目前承租79~81及115~117號共6座碼頭，111年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU，為高雄港最大貨櫃航商。為順應船舶大型化之海運趨勢，長榮海運公司持續進行船隊汰舊換新計畫，已開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，第一期11部橋式起重機與22部門式機已於112年1月9日全數上岸，第二期8部橋式起重機及34部門式機，預計於112年12月至113年1月陸續運抵第七貨櫃中心。
藉由先進前後線機具設備，提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。長榮海運公司規劃於112年5月1日及113年5月1日分二階段啟動營運，目前正如火如荼進行機具搬遷及系統建置等營運前準備。
高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐地帶，擁有優越地理優勢，透過第七貨櫃中心之建設，優化港埠設施及提升作業效能。高雄港貨櫃裝卸量占全台近7成，其中世界排名第六的長榮海運公司貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，未來第七貨櫃中心啟動營運後，將奠基高雄港母港地位，再創成長高峰。