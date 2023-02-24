身價10億女神得觀音指示！自爆花百萬學唱歌 挫折到崩潰
財富女神王宥忻擁有10億身價，日前舉辦感恩春酒宣布2023年大計畫，啟動萌獸事業成立動物權協會、發行新單曲。她透露日前去觀音廟拜拜時，擲筊請示得到4個聖筊，原來是觀音特別下了指示。
記者吳雨婕/綜合報導
王宥忻分享日前帶著全家人及羊駝麥可去緣道觀音廟拜拜，很多人都特別要去求平安符，這個平安符很特別，一年只發500個，會有幾萬人去求，必須擲到3個聖筊才有機會拿到！沒想到我竟然擲筊請示得到4個聖筊，觀音指示：「讓我們的事業要減碳 、救護地球 、愛護動物維護生物多樣性 ，因此當下發願成立動物權協會保障動物、為動物爭取福利、動物援助結合國內外相關專業組織的力量，來推廣動物權讓動物們被更友善的對待。」
在感恩春酒宴席王宥忻一襲水藍色禮服大秀性感好身材，王宥忻在演唱歌曲〈幸福的模樣〉時感性表示自己38歲出道，當時碰到疫情自己下了大筆預算打歌，因為只有自己發片，電視上、電台上轉來轉去都是自己的歌曲，一度還接到抗議電話反應不要再打歌了。
她分享光是學唱歌學費就花了百萬自己是這樣的下定決心做一件事就要做到極致，曾經一度感到挫折落淚，經過每天早起練唱，現在她非常享受在舞台上唱歌的感覺，也預告新單曲〈女神經〉將推出。