近10年最美「金星合木星」！想看不需望遠鏡：錯過等9年
近日黃昏後的西方天空，常可看見兩顆特別明亮的星星，若仔細觀察，還會發現它們每天越離越近，台北市立天文館表示，這兩顆星其實是天空中亮度僅次於太陽和月球、太陽系中最亮的兩顆行星，「金星」和「木星」，兩者也將在3/2（下週四）連成一直線達到「合」，即使在有光害的地方也輕易可見。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，下週四傍晚18時30分天色漸暗，兩顆星星清晰可見的時候，僅相距僅32角分，約為滿月大小，在望遠鏡中同框會呈現不同樣貌與特徵，可說是近10年最精彩的「金星合木星」現象。天文館當晚也將透過專業望遠鏡在YouTube頻道上直播這難得一見的畫面。
台北市立天文館說明，當晚金星亮度達-3.9等，木星也有-2.1等，都比最亮的星星還亮，即使在有光害處也輕易可見。雖然金星比木星亮約5倍，但在望遠鏡中的木星視直徑有34角秒，比金星的12角秒還要大上近3倍，且木星有斑斕條紋和衛星環繞，與凸月狀的金星截然不同。
由於兩者軌道分別位在地球內外兩側，所以只有當兩顆行星運行到特定相對位置時才能在視線上如此接近，這樣的機會大約每10至14個月左右才會發生一次，但常因接近太陽而不適合觀賞，下次金星與木星要如此接近且又適合觀賞，得等到2032年2月7日清晨，喜愛觀星的民眾絕不可錯過。