國票創投董座一職遭撤換　陳冠如籲主管機關徹查國票金

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而今日下午代表耐斯陳家的董事出面召開記者會反擊，國票創投原董事長、耐斯集團企業第二代陳冠如指出，自己日前陪同嘉義縣長翁章梁出訪歐洲考察無人機產業期間，竟被換掉董座之職。指控國票金大股東旺旺中時集團於金控公司內召開不合法、不合規會議，邀集獨立董事、法代董事及經理人，「密謀」撤換董座。
陳冠如在律師魏憶龍陪同出席記者會，指控國票金控公司管理階層在完全未告知陳冠如本人之際，違法、違規介入金控公司經營、干預重要子公司董座及經理人的人事案，完全無視金融監管秩序，已違反金控法規及公司治理原則。
陳冠如方指出，據了解旺旺中時集團於112年2月14日於國票金控公司1703會議室，密謀邀集其所指派之五名法派董事及兩名獨立董事，並有國票金控公司經理人到場，商議子公司董座人事撤換，其所指派之一名楊姓董事，更在會後以電話聯絡耐斯集團的陳姓董事，其中對話包括：「WE WANT HIM TO RESIGN.」（我們要他辭職）。該楊姓董事甚至威脅，如不主動辭職，即立刻撤換國票創投董事長。
雖國票金控發言人對外宣稱並無「會前會」，但陳冠如方拿出證據，表示有Line群組集結人馬，旺旺中時集團推薦的獨立董事，還回應可以參加，質疑此舉恐有違反獨立董事的獨立性，還說事證、人證俱在，謊言並無法掩蓋真相。
陳冠如方表示，昨（23）日在董事會上，官股所代表的法派董事已提出書面，要求在查明真相之前，應暫緩該人事撤換案，並提出三點質疑：(1) 具控制能力的大股東，不宜在公司私自召集會議指導、討論子公司的重要人事撤換案；(2) 若有此等會議，獨立董事不宜參加；(3) 公司經理人，不得也不應參加該等會議。因此另有獨立董事，在董事會上表示，今日將向金融主管機關檢舉國票金控的上開違法情事，籲請主管機關查明。
陳冠如方表示，金控業者最重要的，無非誠信。據了解，旺旺中時集團投資國票金控之時，曾與官股、耐斯集團關係企業簽署三方協議書，同意子公司國票創投公司的董事長由耐斯集團關係企業推薦，但今日旺旺中時集團斷然撕毀協議，違反誠信的行為，令人不齒，日後亦不知其如何再立足金融界，與其他盟友簽署協議？
另外，有涉嫌內線交易、交保在外的國票金控經理人，竟也參加上述的「會前會」，且因效忠旺旺中時集團，不斷被升遷加薪，即便此升遷人事案被其他董事質疑涉案交保期間不宜升遷，但旺旺中時集團為主的董事會成員，依舊以表決方式通過，顯見旺旺中時集團已將拍馬逢迎、說謊文化帶進國票金控公司，使國票金控公司及其集團向下沉淪。呼籲主管機關應徹查國票金控、及時處理，以維護金融秩序，保障公司及小股東權益，避免上市櫃金控公司淪為大股東的附屬金融事業部門。