遊艇產業鍊上看兆元　國際渡假酒店推遊艇港投資標的

疫後時代來臨，國際邊境解封後各國防疫政策也陸續鬆綁，國人無論在觀光旅遊或是個人消費皆已再度接軌國際，亞果遊艇集團今（24）日宣布，布局國際腳步也從開發建設面延伸至會員服務面，與新加坡悅榕集團合作所推出旗下全球第一座與遊艇會結合的濱海度假勝地-安平港悅椿度假酒店悅椿套房，於今年初正式啟售，同時宣布與五大國際品牌，施華洛世奇、席伊麗、SPEY、琉元堂、登琪爾SPA跨界合作。
記者黃仁杰／台北報導
亞果遊艇會持續擴大會員禮遇，本年度合作的五品牌皆為國際知名領導品牌，包括全球知名水晶精品品牌-施華洛世奇Swarovski、獲評為全美最受信賴床店品牌第一名的席伊麗Sealy、榮獲世界最佳單桶威士忌冠軍的蘇格蘭單一麥芽威士忌-SPEY詩貝、新加坡五星飯店與國際知名餐廳御用的頂級燕窩品牌-琉元堂、與來自加拿大的全球華人市場最大Day Spa品牌-登琪爾SPA等，獨家為亞果會員提供專屬優惠禮遇，集團總經理唐玉書表示，未來每年將持續擴大合作品牌數量，滿足遊艇會會員全方面的需求並不斷創新會員體驗。
唐玉書受訪指出，遊艇產業鍊堪稱台灣真正的藍海商機，台灣四面環海但是卻不親近海，政府在2014年才開放海權，落後於世界上其他已開發國家甚至是開發中國家，每萬人擁有的遊艇數，台灣是敬陪末座，全台僅1200艘。
唐玉書進一步指出，台灣遊艇製造業為亞洲低一、全球第四，而近四年台灣船艇需求暴增，在8年以來更成長了9倍，台灣至少有發展1萬席遊艇泊位的市場，產值更是上看兆元，而遊艇產業鍊包含遊艇會、課程證照、遊憩餐飲、船艇維修、二手租售、代管、碼頭泊位、代理銷售，其實所有在陸上可以做的活動，也都可以延伸到海上做。
而高端旅遊度假村領導品牌悅榕集團，佈及全球共48個據點，在台灣的安平港悅椿度假酒店則是全球第一座坐落於遊艇港的度假酒店，透過國際級酒店管理系統體現在地且國際的結合。本次推出悅榕集團投資型房產悅椿軒，為酒店中一房一廳悅椿套房房型，為台南稀有的投資標的類型，除享有悅椿套房營業額分潤外，亦可享有悅榕集團旗下全球精選酒店免費住宿權益，全區限量僅40套，吸引全台投資人的關注。