228連假跟上7部流行劇！保證和情人、同學同事有話免尬聊

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該劇由睽違26年再度參演電視劇的「傳奇演員」崔岷植主演，故事講述「車武湜」這個男人傳奇的一生，他在拚盡一切克服種種困難後，在菲律賓賭場為自己掙一席之地，卻因為捲入謀殺案，人生再次跌落谷底。儘管如此，他仍下定決心不再被生活打倒，為了重回賭場付出一切，就算要付出性命也在所不惜。
《原來這就是愛啊》
該劇講述一個遭到繼母虐待的女兒，在父親離奇死亡後決定向繼母報仇，過程中遇見令自己心動的男子，卻意外發現他正是自己恨了一輩子的繼母所生的孩子。
該部卡司都是「神仙顏值」，除了李聖經、HANI安喜延之外，獲封「模特兒界的復仇者聯盟」成員的男神金英光、盛駿更將一起同台飆戲。金英光揮別過去陽光暖男的形象，與李聖經一同演繹復仇故事。
《J-hope IN THE BOX》
南韓天團BTS成員開啟SOLO活動，由J-hope打頭陣發片，他將籌備過程拍成紀錄片，內容是J-hope創作第一張個人專輯時的心路歷程，同時曝光他在2022年Lollapalooza的表演；待BTS成員陸續當兵、退伍再合體之前，可先欣賞J-hope獨立工作的獨家幕後花絮。
《戀愛大戰》
該劇由金玉彬、劉台午、金志勳、高源熙主演，講述女人討厭輸給男人，但男人極度不信任女人的浪漫喜劇，劇中男女將經歷戰鬥般的愛情，並在過程中治癒彼此的創傷。金玉彬飾演菜鳥律師呂美蘭，任職於專精娛樂法的吉武律師事務所，面對男性特別不服輸。劉台午演出一線影星南強豪，對女性總是充滿了質疑。由於各自的偏見，雙方初次見面就釀成誤解與猜忌，但兩人卻從一開始不相信愛情，慢慢地走到相互理解，2人的戀愛火花讓觀眾沉醉其中。
《模範計程車2》
改編自人氣網路漫畫，2021年在韓國播出時最高收視率達16%的《模範計程車》，故事題材結合「華城連環殺人案」等多起真實犯罪事件，採「以惡制惡」概念代客復仇伸張正義的劇情，都令觀眾大呼過癮。劇中，男主角李帝勳親自上陣演出各種飛車、武打橋段，並因應劇情需求開創許多副角色，展現百變演技驚豔大眾，因此播出期間話題不斷，粉絲紛紛敲碗製作續集，收視率不負眾望，第二季第一集開出全國12.1%，人氣無法擋。
《模範計程車2》首週劇情以先前轟動全亞洲的「柬埔寨事件」為題材，描述眾多韓國求職青年遭黑幫誘騙至越南後被迫進行詐騙、博弈等工作，過著慘無人道、生不如死的生活，李帝勳接受委託後偽裝成求職者隻身前往越南調查，最後在第一季結尾時各奔東西的「彩虹運輸」成員陸續回歸和協助下，順利將犯罪集團一舉擊潰。
《神聖的偶像》
該劇改編自同名網漫，找來金旻奎搭檔高甫潔演出，因為《社內相親》走紅的金旻奎，劇中飾演與無名偶像交換身分的異世界大神官，為了闖蕩演藝圈達成走紅目標，鬧出不少笑話。有天，金旻奎在異世界與魔王戰鬥，醒來竟變成韓團「Wild Animal」成員，穿著性感露肚裝的他，來不及搞清楚發生什麼事，就被推上台表演，只好兩手一攤大喊「我不會跳舞」，經紀人因此氣到當場離職跳槽。
高甫潔飾演的「金月」是原著網漫裡沒有的角色，她原本是女團經紀人，卻因為成員發生憾事，讓她大受打擊，在人生陷入低潮時，被偶像金旻奎的酒窩微笑療癒，從此成為站姐追著他到處跑，在察覺他的異狀後，決定重操舊業，成為「Wild Animal」經紀人，也與金旻奎展開曖昧情愫。
《木偶的季節》
該劇由金正賢、林秀香主演，講述殺人的死神「木偶」與救人的女醫生相遇後，發生的奇幻浪漫愛情故事。劇中金正賢與林秀香的相遇，源自於兩人前世未完的緣分，在前世，林秀香飾演的「雪姬」與金賢正飾演的武士「吳顯」戀情未果，死後的金正賢在黃泉徘徊不肯離去，造物主便讓他成為死神「木偶」，在陰間引渡亡者，時隔多世，金正賢終於再與林秀香碰面，甜蜜的「人神羅曼史」掀起話題。
最新劇情中，金正賢飾演的死神「木偶」寄生在和他長相一樣的醫師都鎮宇身上，卻因意外脫離寄主，當都鎮宇再次遇上車禍死亡，木偶又得以附身回歸，他回來的第一件事就是擁抱林秀香飾演的醫師韓季節，兩人感情在朝夕相處下升溫，在一晚，林秀香忍不住要脫口說「我愛你」，但這三個字卻是讓木偶從天地間消失的「禁忌語」，金正賢立刻把林秀香拉入懷中、獻上熱吻「封口」。