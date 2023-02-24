228連假槓上冷氣團！今晚起急凍3天 9縣市「低溫特報」
228連假明（25）日要開始了！不過強烈大陸冷氣團今（24）日中午後開始南下侵襲，中央氣象局指出，截至下午16時50分止，北台灣已有不少測站在下午的氣溫來到單日最低點，如台北測站僅攝氏16.8度，且隨著入夜後會越晚越冷，提醒民眾，明日全台整天感受都偏寒涼，北台灣白天高溫不會超過攝氏15度，其它地區普遍也只有攝氏20度左右，特別要留意明日晚間至下週日（2/26）清晨將會是最冷的時間點，部分空曠地區會出現攝氏10度以下的低溫，而降雨未來幾天則集中在迎風面的北部、東半部，請持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
今晚至下週日強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；氣象局針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣發布「低溫特報」橙色燈號（非常寒冷），新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣則是黃色燈號（寒冷）。
中央氣象局預報員趙紘提及，這波強烈大陸冷氣團要等到下週一（2/27）白天太陽升起後才會回暖，明日處於持續降溫的階段，北部低溫僅攝氏12度、中部攝氏13度、南部攝氏14度、東部攝氏14度；白天高溫也明顯下降，北台灣攝氏15度、中部攝氏20度、南部除了高雄、屏東有機會來到攝氏25度外，其餘地區也都落在攝氏20度左右，東部則是攝氏18度。
趙紘指出，其實北台灣今日下午就就可以感受到冷氣團的威力了，如下午16時50分時，台北測站溫度為攝氏16.8度，為本日最低溫，其他不少北部測站也同樣在下午不斷刷新最低溫紀錄，提醒民眾下班返家時一定要做好禦寒準備；而這波冷氣團會在明日晚間至下週日清晨最強，中部以北低溫僅攝氏11度，其他地區為攝氏13度，部分空曠地區還會再低攝氏1至2度，且由於風力較強的因素，體感也會更加寒冷，尤其是桃園至台南的沿海地區。
雖然氣溫逐日探底，但叫慶幸的是，未來幾天228連假，降雨大致以北部及東半部地迎風面地區有局部短暫雨為主，其它地區皆為多雲到晴，不過由於水氣覆蓋範圍較低，普遍高度不足3公里，因此在氣溫與水氣搭配較不合適的情況下，各地高山下雪的機率也較低，但民眾228連假要外出一定要最好禦寒準備，以免心血管、感冒等疾病纏身。