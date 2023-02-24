子公司國票創投換董座　國票金：重大虧損需調整營運

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由於陳冠如方表示，雖國票金控發言人對外宣稱並無「會前會」，但陳方拿出證據，表示有Line群組集結人馬，旺旺中時集團推薦的獨立董事，還回應可以參加，質疑此舉恐有違反獨立董事的獨立性，並說事證、人證俱在，謊言並無法掩蓋真相。
為此，國票金控回應，公司董事長、副董事長及總經理均無參與外傳所稱之訊息「群組」，如有部份個別董事私下訊息通聯，均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間之電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍，公司無由規範。
國票金控總經理蘇松輝說明，子公司高階主管之績效評核，是按其負責事業經營成果，訂有相關績效評核指標，由企劃處等相關單位依據內部規定，進年度進行考核，考核結果除提供受評單位申覆外，並提報經營發展委員會通過後，再提報董事會，程序嚴謹，同時參酌稽核報告及董事會意見，辦理高階主管之調遷及任免。
國票金控去年度獲利大幅衰減，其中創投子公司於111年呈現重大虧損，影響財務健全，針對曝險管理及財務紀律等問題，金控內部稽核多次提出缺失意見，參酌公司近期董事會，部分獨立董事及法人董事均提出嚴肅檢討建議，要求金控母公司應儘速督促改善，並採取積極措施，落實問責文化。
蘇松輝也表示，金控對於子公司經營負有管理責任，多次督促，尚未獲明顯改善，依據公司「關係企業年度經營績效評核辦法」第15條，對於所派任之子公司董事之委任，得依公司法及金控法隨時改派。公司依內部評核程序，提請董事會決議通過改派法人代表，此項人事調任係屬近期各家金控同業之業界常態。公司為調整營運方針，業務發展需要改派董事代表人，以利調整營運結構及財務體質。
本公司為公開發行之上市公司，擁有23萬名股東，旗下創投子公司為金控公司100%持有，並非特定股東所持有，對於特定董事對本案持不同意見，公司均予以尊重。經營團隊恪遵法令辦理各項業務，公司職員及資深主管均為公司重要資產，晉升考評，亦遵循內部規定，依照年資、考績及資歷辦理，符合常規，如從業人員，因公務涉及司法事件，公司除全力配合調查外，亦遵循國家刑事訴訟法第154條「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」及世界人權宣言第十一條：「直到被證明有罪之前，我們都是清白的。」依法保障其應有人權及勞動權益。