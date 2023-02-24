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巷仔內／立院綠白合！藍營痛失2召委　在野黨互信現裂痕

▲立法院新會期召委選舉，在綠白兩黨合作下使藍痛失2召委席次，恐促在野黨互信出現裂痕。（圖／翻攝曾銘宗臉書）
▲立法院新會期召委選舉，在綠白兩黨合作下使藍痛失2召委席次，恐促在野黨互信出現裂痕。（圖／翻攝曾銘宗臉書）

記者翁子竣／台北報導

立法院委員會召委擁有安排議程、主持議事權力，素來是朝野黨團最重視的職位之一。不過，新會期召委選舉，民進黨與民眾黨達成交換條件，讓出1席交通委員會召委給民眾黨，民進黨則一口氣拿下衛環委員會2席召委。反常罕見的「綠白合」導致國民黨比上會期少2席召委，還恐讓在野黨互信出現裂痕。隨2024選舉步步進逼，藍白矛盾是否先行上演？留給各界想像空間。

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立法院第10屆第7會期委員會召委選舉昨落幕，民進黨依靠自身人數優勢拿下9席召委，國民黨則因林奕華、許淑華就任台北市副市長、南投縣長，導致立委席次少2席，僅拿下6席召委，而民眾黨則獲1席。事實上，在召委選舉前，民進黨早已確定8個委員會，皆可拿下1席召委，國民黨則僅確保內政、外交及國防、經濟、財政、司法委員會等5席召委。

反觀在教育、衛環與交通委員會部分，國民黨各僅安排4席立委，依規定要得到其他在野黨立委支持，才能確保拿下召委席次。然而，當衛環委員會進行召委選舉時，剛生產完正在坐月子的民眾黨立委吳欣盈，竟出現在投票現場。

考量在野黨間合作彈性大，國民黨原預期可獲得民眾黨支持；出乎眾人意料的是，吳欣盈最終卻將票投給民進黨召委人選，「導致民進黨獨占2席衛環委員會召委」。與此同時，民眾黨立委張其祿也在民進黨支持下，透過抽籤拿下教育及文化委員會召委。

由於事發突然，吳欣盈此舉殺得藍營措手不及。知情人士直言，民進黨團總召柯建銘老謀深算、熟稔黨團議事運作，就連國民黨立委林為洲也是直至投票日前一晚，收到新光醫院內部人員透露，才得知吳欣盈要將召委票投民進黨，過程可謂保密到家。該人士也不諱言，國民黨現在只有38席立委，自身談判籌碼不夠多，因此在條件交換上，著實難與民進黨抗衡。

原擬出任衛環委員會召委的林為洲質疑「背後必定有詭」、「真心換絕情」，並透露柯建銘及立委邱泰源，連袂親赴新光醫院拜訪吳欣盈請求支持，還開條件讓出一席教育委員會召委給民眾黨，吳欣盈則將票投給民進黨。

國民黨團人士說，國民黨、民眾黨曾有合作經驗，基於在野監督理念，原以為會有合作空間，「沒想到此次民進黨團大動作，太不尋常」；以往召委選舉藍綠各搶1席是常態，且若是平票頂多抽籤決定召委，不至於連柯建銘都親自下場勸說，還動用交換條件。他認為民進黨執意搶下衛環委員會2席召委，「目的在於阻檔高端疫苗價格及合約監督，及盡快讓加熱菸得以上市。」

對比上會期國民黨獲8席召委，新會期卻一口氣痛失社福衛環、教育文化委員會，此次僅得6席召委，在國會影響力頓時減少。除此之外，在民眾黨與民進黨罕見合作下，國民黨與民眾黨間互信大打折扣，除在未來國會議事運作上，兩黨合作空間恐怕將被壓縮，更不利於2024選舉在野大聯盟整合。
 

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