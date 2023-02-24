徐懷鈺辣曬美背曝喜訊！「不介意多露一點」

「平民天后」徐懷鈺終於宣告將在4月14日帶來久違的個人演唱會，也是個人首次進軍Zepp New Taipei開唱。出道至今發行〈妙妙妙〉、〈向前衝〉、〈怪獸〉及〈我是女生〉等無數爆紅單曲的徐懷鈺，也將在演唱會上帶給大家滿滿的回憶殺。徐懷鈺表示，會給歌迷朋友最零距離的接觸，會讓演唱會像一間大型KTV。
記者吳雨婕/綜合報導
這次演唱會的主題為「我們的故事」，談到演唱會企畫，徐懷鈺提到：「每個人都有屬於自己的故事，想用我的歌，讓大家想起那段，曾經屬於我們的歌曲，想起那段曾經屬於我們的故事。」誓言要讓歌迷們透過自己的歌曲，彷彿回到過去那段青春回憶裡。這次演唱會主視覺也別於之前風格，徐懷鈺大方露出「香肩美背」完全誠意十足，徐懷鈺也開玩笑說，如果演唱會門票順利秒殺，就露多一點。「2023 徐懷鈺 我們的故事 Zepp 演唱會」門票將於3月3日中午12點開賣。
除了徐懷鈺要開唱外，盧廣仲也正式宣布7月15日前進高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，適逢當天是他的生日，盧廣仲也力邀所有小隊員一起「返鄉慶生」，他笑說：「上次在高雄巨蛋開唱已經是四年前，終於再有機會回到故鄉唱歌給大家聽，就是我最棒的生日禮物。」