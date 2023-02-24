2023大博會東大拚亮點 「AI希望之森」助高中生選志願
東海大學大陣仗拚招生！為了吸引高中生目光，並協助選填志願，東海大學將於明（25日）在台灣大學體育館內舉辦的大學博覽會上，推出具有創意與特色的AI數位藝術「AI希望之森」音樂舞蹈表演。東海表示，「AI希望之森」集結東海人共同的夢想和期許，希望透過虛擬藝術引領高中生探索東海這座浩瀚森林。
記者金武鳯/台中報導
東海大學明（25)日將參加2023大學博覽會，由國際、創意藝術、社會科學、理學、管理學院等教授組成的團隊，提供專業入學諮詢外，更首度以數位AI為主題，打造「AI希望之森」AI數位音樂演出，搭配東海親善大使針對高中生進行系所講解。東海大學派出的親善大使，將清一色穿著紅白英倫凱特風格制服，亮麗陽光形象勢必成為大會焦點。
邁向「未來大學」的東海大學，近年來辦學備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一；國內唯一連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的大學，連續17年獲教育部教學卓越獎勵；指考分發考生最愛，榮登全國前十大熱門校系。
東海學生於升學方面表現更為優異，去年美國常春藤名校錄取率創史上新低，東海大學建築系逆境脫穎，畢業生錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等常春藤名校入學資格。為吸引優秀學子入學，東海大學將提供全學年獎助學金總額高達1億3600萬元，包括校內各類獎助學金逾5500萬、政府獎助學金逾3600萬、工讀助學金逾4400萬、緊急紓困金逾70萬。
此外，東海今年設有「優秀新生入學獎勵辦法」，提供入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。最受矚目的是，智慧製造班和韌性設計班的全額獎學金補助，除一年高達12萬獎學金，還可申請其他項目，並能優先獲得實習就業機會。