上班族低薪苦　兼差打工進攻兩產業也能加分職場

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此外，人力銀行發現，我上班族因為對於房貸政策無感，大約有3成多的上班族仍有兼差，和疫情前相比，兼差的意願也是增加的，熱門的職缺特性就是門檻很低，因為大部分的人要找較為專業的斜槓是比較困難的，實體職缺就是門檻比較低的較為熱門，另外一部分就會看準時間比較彈性的，例如社群經營或網拍代購等等。
陳尹柔透露，其實企業主也會針對想要兼職的上班族調整到班或是工時的比例，求才的結構也正在慢慢發生改變。不過，要如何找兼職同時又為職涯加分？以大學生來說，假如是說專業本身針對相對應的工作，例如實習，很多理工相關背景的學生都是有支薪的，預期看薪資第一可能要看產業前景未來規劃，那如果是文科生如果，也許是無薪實習，可能還是會以學校附近周邊，較高薪資的工作為主。
陳尹柔指出，如果是上班族，其實有專業斜槓能力的是比較少的，尤其是低門檻的工作，可能很多工作在未來5到10年內消失，「兼職可能成為正職，最好還要花時間去培養不可替代性比較高的專業」，例如政府部門有很多職涯培訓的計畫，也要以長遠來看，要隨時做好，5年或10年就要換工作的準備。
「利用不管是國內或國外的線上課程，在家裡用輕鬆的方式培養第二專長」，像是科技業，為了培養科技人才也有很多培訓，科系不相干也可以，陳尹柔表示，台清交也有舉辦給上班族進修的課程，此外還有金融業，也有很多相關的課程和證照考取，醫療生技、營建不動產，金融和科技其實有很多都可以透過自修的方法得以入行，兩大產業前景看好，加上這樣的公司通常很大、體質穩健，也是上班族尋求穩定工作的好選擇。