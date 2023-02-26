內幕／南投立委補選輕敵遭壓制　藍驚覺不妙急派人力進駐

上班族低薪苦　兼差打工進攻兩產業也能加分職場

▲1111人力銀行公關總監陳尹柔接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，美食外送由於時常更改獎金制度，導致外送員的收入受到波動，因此短期、可現領的兼差機會依然獲得勞工青睞。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲1111人力銀行公關總監陳尹柔接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，美食外送由於時常更改獎金制度，導致外送員的收入受到波動，因此短期、可現領的兼差機會依然獲得勞工青睞。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者黃仁杰／台北報導

受新冠肺炎疫情及俄烏戰爭影響，實質經常性薪資，較前一年倒退0.15%，創下10年來最大減幅，影響的不只是上班族需要另外找兼差，不少需要打工的學生族也在浪潮下受到影響。不過，以往受到歡迎的美食外送如今卻掉出十名榜外，1111人力銀行公關總監陳尹柔接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，美食外送由於時常更改獎金制度，導致外送員的收入受到波動，因此短期、可現領的兼差機會依然獲得勞工青睞。

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陳尹柔說明，其實過去兩三年兼差以外送為主，其實也是因為勞工沒得選，如今活動展場工讀生成為主流，以一天兩天為單位，加上是領現金的，因此受到歡迎。其次是餐飲業，現在餐飲業算是大舉徵才，在缺多的狀況下其次像是文書設計等等也受到學生親睞，美食外送收入相對來說比較減少，職災的風險也比較高一些，學生對於外送的滿意度來說是不及格的，「一樣的單量，但是減少了一萬多元的收入，如果在沒有競爭優勢的前提之下，的確它（外送）的風險比較高一些些」。

此外，人力銀行發現，我上班族因為對於房貸政策無感，大約有3成多的上班族仍有兼差，和疫情前相比，兼差的意願也是增加的，熱門的職缺特性就是門檻很低，因為大部分的人要找較為專業的斜槓是比較困難的，實體職缺就是門檻比較低的較為熱門，另外一部分就會看準時間比較彈性的，例如社群經營或網拍代購等等。

陳尹柔透露，其實企業主也會針對想要兼職的上班族調整到班或是工時的比例，求才的結構也正在慢慢發生改變。不過，要如何找兼職同時又為職涯加分？以大學生來說，假如是說專業本身針對相對應的工作，例如實習，很多理工相關背景的學生都是有支薪的，預期看薪資第一可能要看產業前景未來規劃，那如果是文科生如果，也許是無薪實習，可能還是會以學校附近周邊，較高薪資的工作為主。

陳尹柔指出，如果是上班族，其實有專業斜槓能力的是比較少的，尤其是低門檻的工作，可能很多工作在未來5到10年內消失，「兼職可能成為正職，最好還要花時間去培養不可替代性比較高的專業」，例如政府部門有很多職涯培訓的計畫，也要以長遠來看，要隨時做好，5年或10年就要換工作的準備。

「利用不管是國內或國外的線上課程，在家裡用輕鬆的方式培養第二專長」，像是科技業，為了培養科技人才也有很多培訓，科系不相干也可以，陳尹柔表示，台清交也有舉辦給上班族進修的課程，此外還有金融業，也有很多相關的課程和證照考取，醫療生技、營建不動產，金融和科技其實有很多都可以透過自修的方法得以入行，兩大產業前景看好，加上這樣的公司通常很大、體質穩健，也是上班族尋求穩定工作的好選擇。
 

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