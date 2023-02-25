房市買氣稍回溫！房仲業交易量略升 這縣市2月量增六成
根據台灣房屋集團統計內部成交行情數據顯示，在2023年2月房市價量變化上，因爲1月春節季節因素，七都2月交易量對上月，和去年同期交易普遍大增，若統計前兩個月和去年同期相較，七都整體交易大致呈「量年小增3.5%，價年增4.5%」的走勢。
記者張志浩/綜合報導
若光看二月單月交易，桃園量增6成最猛，而1、2月合計，六都中以新竹量年增8.5%最多，桃園也增7.6%。台灣房屋集團桃園區總經理邱繼緯表示，去年下半年受到升息壓力衝擊，和政策未定數的觀望心態，房市有降溫現象，不過隨著《平均地權條例》修法拍板，買方也逐漸接受升息後的財務規劃，今年初不僅看屋量和出價意願增加，買賣雙方對價格差距拉近，成交狀況逐漸回溫，2至3房加車位的產品去化快。且疫情解封後，經濟活動更加熱絡，店面收益型產品的詢問度也大幅提高，顯示市場資金逐漸恢復對不動產的投資信心。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則表示，年初受到春節工作日的因素，交易波動較大，而今年由於預售市場受到平均地權條例過關的影響，買氣降溫，尤其中南部等預售較熱的區域，自住族群轉向成屋市場，因此使得南部交易量增最為明顯。
張旭嵐指出，政府雖針對房貸族提供補貼，不過有收入和貸款金額等限制，且限定現成房貸戶，因此補助對於今年買氣並不會有刺激作用。而目前市場已有建商以降價手段吸引目光，估計案量大的區域，或是急售的屋主陸續還會有傳出讓利的消息，有利於自住族群進場。