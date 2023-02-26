統一超商啟動咖啡循環再生旅程 經營模式聚焦綠色消費
7-ELEVEN日前公布，推動「永續農場」啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-ELEVEN契作高麗菜田間，採收後使用於門市鮮食販售，7-ELEVEN接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近年來企業積極拓展綠色營運，這次率零售先推動「永續農場」計畫，讓民眾到門市喝咖啡、吃鮮食的日常行為，就能達成綠色消費。
記者鄭妤安／台北報導
7-ELEVEN近期推動「永續農場」計畫，以「一杯咖啡友善土地」作為主軸， 透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後將作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果，再回到7-ELEVEN門市販售，展開一段咖啡循環再生旅程。他們首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-ELEVEN限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。
7-ELEVEN推出的此項計畫是與專業農業生技團隊合作，歷時半年深度了解咖啡渣具有完整養分比例，利用生物自然手法循環運行綠色零廢棄處置方式，以黑水虻自動化養殖設備轉製為安全無毒的有機肥料，施作於契作農場中的高麗菜田間，此肥料富含有機質，是相當良好的土壤改良資材，可促進土壤恢復健康生態，藉此達到友善土地與環境永續兩大作為。
7-ELEVEN提到，為與國際永續趨勢接軌，近年來積極拓展綠色營運，這次率零售先推動「永續農場」計畫，使民眾到門市喝咖啡、吃鮮食的日常行為，就能達成綠色消費。他們自2021年起即啟動永續循環經濟專案，先前曾攜手中華民國腦性麻痺協會，以及零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫-福企好CHIC」 ，完成可循環式公益服務 。
此外，也在門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率。去年更整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」提供循環杯租借服務等，未來也會持續創新永續經營，透過最貼近民生消費的商品和服務，讓永續行動更深入消費者日常與地球共好。