連假新景點！OPPO概念屋「秒拍夢幻美照」　限量送馬卡龍

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以早晨8:30分為概念，啃著吐司趕著公車抬頭仰望45度角的天空，陽光正好微風不燥，可以將OPPO Find N2 Flip放置在定點，比五就能自動定時拍照，情侶一起入鏡不用麻煩別人！任何角度無死角也毫無破綻。
必拍景點（二）我的浪漫摺學
夕陽西下的17:40，草地上倒映著90度的自己與影子，全方位感受生活，坐在白色階梯上讓愛人隨手一拍，不僅腿長像是180公分，還有紫色光影添加唯美氛圍，社群軟體上最吸睛的就是你。
必拍景點（三）「我的療癒摺學」
八字躺平180度的23:25，全力生活太耗電，為了展現Find N2 Flip 超快閃充功能！走進神秘時空隧道，可以透過三個按鍵調整光影效果，霓虹閃耀的藍、紅、綠打造多變生動美景。
「紫感下午茶組」限量送
凡於OPPO Find N2 Flip「大人的摺學屋」限時概念店期間，來店填寫數位問卷，將有機會免費獲Melting Finger「大人紫感三刻」馬卡龍，期間限量300顆；每日前25名填寫問卷者，加碼贈送發發The Far Far Farm「紫有為你不葡通優格飲」，期間限量100杯。
同時業者也透露，本次不僅進場即可自由體驗「OPPO Find N2 Flip」強大拍照功能，還有展場限定體驗活動，只要支付定金，就可以免費試用全新款折疊手機14天，試用後決定購入還可獲得限定折扣。
【OPPO Find N2 Flip「大人的摺學屋」限時概念店資訊】
日期：2023/2/25－3/5
時間：11:00-20:00（2/25首日15:00開放入場；3/1及3/2僅開放至19:00）
地點：華山1914文創園區 華山劇場（八德忠孝路口，入口處大草皮）
地址：台北市中正區八德路一段1號
本活動為免費體驗，現場將依排隊順序陸續入場