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連假新景點！OPPO概念屋「秒拍夢幻美照」　限量送馬卡龍

▲「大人的摺學屋」華山文創園區期間限時概念店 ，走入夢幻紫色時光隧道。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「大人的摺學屋」華山文創園區期間限時概念店 ，走入夢幻紫色時光隧道。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

 OPPO推出首款摺疊手機「OPPO Find N2 Flip」，2月25日至3月5日展出「大人的摺學屋」限時概念店，讓民眾走入夢幻紫色時光隧道，以晨曦、落日、夜幕為發想，打造三個必拍景點，讓觀展者一秒穿梭日夜星辰之間，並且入場會借用一支「OPPO Find N2 Flip」在館內可以自由體驗折疊拍照功能，還有限量免費「紫感下午茶組」，有得吃又有得玩！

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▲OPPO Find N2 Flip多角度懸停，可以透過5000萬畫素主鏡頭捕捉動人的自己與難忘的時刻。
▲將OPPO Find N2 Flip放置在定點，比五就能自動定時拍照，情侶一起入鏡不用麻煩別人。（圖／記者鍾怡婷攝）
必拍景點（一）我的晨間摺學

以早晨8:30分為概念，啃著吐司趕著公車抬頭仰望45度角的天空，陽光正好微風不燥，可以將OPPO Find N2 Flip放置在定點，比五就能自動定時拍照，情侶一起入鏡不用麻煩別人！任何角度無死角也毫無破綻。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲OPPO Find N2 Flip多角度懸停，可以透過5000萬畫素主鏡頭捕捉動人的自己與難忘的時刻。（圖／記者鍾怡婷攝）
必拍景點（二）我的浪漫摺學

夕陽西下的17:40，草地上倒映著90度的自己與影子，全方位感受生活，坐在白色階梯上讓愛人隨手一拍，不僅腿長像是180公分，還有紫色光影添加唯美氛圍，社群軟體上最吸睛的就是你。

▲華山文創園區期間限時概念店 走入夢幻紫色時光隧道 探索一日大人摺學
▲走進神秘時空隧道，可以透過三個按鍵調整光影效果，霓虹閃耀的藍、紅、綠打造多變生動美景。（圖／記者鍾怡婷攝）
必拍景點（三）「我的療癒摺學」

八字躺平180度的23:25，全力生活太耗電，為了展現Find N2 Flip 超快閃充功能！走進神秘時空隧道，可以透過三個按鍵調整光影效果，霓虹閃耀的藍、紅、綠打造多變生動美景。

「紫感下午茶組」限量送

凡於OPPO Find N2 Flip「大人的摺學屋」限時概念店期間，來店填寫數位問卷，將有機會免費獲Melting Finger「大人紫感三刻」馬卡龍，期間限量300顆；每日前25名填寫問卷者，加碼贈送發發The Far Far Farm「紫有為你不葡通優格飲」，期間限量100杯。

▲限量專屬日和、夕暮、星河三大主題馬卡龍 清新葡萄優格飲紫有為你
▲限量專屬日和、夕暮、星河三大主題馬卡龍，清新葡萄優格飲紫有為你。（圖／記者鍾怡婷攝）

同時業者也透露，本次不僅進場即可自由體驗「OPPO Find N2 Flip」強大拍照功能，還有展場限定體驗活動，只要支付定金，就可以免費試用全新款折疊手機14天，試用後決定購入還可獲得限定折扣。 

【OPPO Find N2 Flip「大人的摺學屋」限時概念店資訊】
日期：2023/2/25－3/5
時間：11:00-20:00（2/25首日15:00開放入場；3/1及3/2僅開放至19:00）
地點：華山1914文創園區 華山劇場（八德忠孝路口，入口處大草皮）
地址：台北市中正區八德路一段1號
本活動為免費體驗，現場將依排隊順序陸續入場
 

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