4男神娶經紀人！助理翻身天王嫂暴富　她的容貌被批菲傭

我是廣告 請繼續往下閱讀
黎明唱片公司的助理陳泳儀（阿Wing），2018年未婚生女，黎明打從和樂基兒離婚後變成宅男，習慣約同事來家裡開會或辦趴，但是身邊人一個個成家立業，多數要提早離場，唯獨阿Wing奉陪到底，也就有機會和黎明共處一室，最後更母憑女貴，成為天王嫂之一，手握黎明公司的財政大權。
張震的老婆莊雯如來自王家衛的經紀公司澤東，一開始她擔任張震的助理，因為張震拍《詭絲》要學日文，精通日語的莊雯如幫他補習，擦出愛的火花，張震視老婆為靈魂伴侶，坦承「性格上某部分很像」，交往4年後就在2013年1月4日求婚，寓意「愛妳一生一世」。
宥勝和經紀人老婆慈惠工作3年，慈惠在片場書不離手，永遠笑臉迎人、拿自己開玩笑，心臟不好的她陪著宥勝早晚打拚，進了醫院好幾次，情分早已超越革命情感，宥勝說過自己有次靈修，腦中浮現慈惠的樣子，馬上坐車衝到慈惠那裡告白，兩人交往後奉子成婚。
慈惠平凡的外貌被人毒舌形容成菲傭，宥勝坦言連自己的至親也不能接受，對慈惠眼神帶著鄙視，宥勝抱著報復的心態和慈惠分手，再交1個白富美女友，3個月內就論及婚嫁，想不到家人一樣困惑問宥勝：「為什麼是她？」當下宥勝才明白，伴侶只需自己確定就好，這才遵從本心與慈惠復合。