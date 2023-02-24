日職人藝術家聯展生活器物 台中「由鉅惟上」首發登場
由空間大師陳瑞憲與茶藝生活風格家謝小曼聯手策畫的《日本生活器物展》，將於明（25日）起在七期最美接待會館「由鉅惟上技研所」登場，首站優先於台中展出。今天，六位參展日本工藝大師出席美學對談講座，他們都是在各自領域享有盛名的職人藝術家，於疫情趨緩後首度來台，透過空間、器物與人的互動，分享對生活美學的共鳴。
記者金武鳯/台中報導
謝小曼主理的「小慢Tea Experence」，今年邁入15周年，特別策畫《日本生活器物展》，首站於台中展出。此展邀請日本木工藝術家「三谷龍二」及「矢野義憲」，陶藝家「安藤雅信」及「山本亮平」，玻璃藝術家「辻和美」與和紙藝術家「畑野渡」參展，分享不同材質之茶道器具作品。另有限定入場之Tea Bar品茶活動，由小曼老師引領品啜茶湯的溫潤，讓五感沉浸在茶道中、感受茶文化深厚底蘊。
「小慢Tea Experience」主理人謝小曼表示，本次展覽不僅是空間美學與日式工藝的極致對話，更是由鉅與藝術名家在美學理念上的「藝」拍即合，透過空間看見由鉅的文化思考，讓探索器物的過程，成為一趟獨到的美學體驗。Tea Bar 活動則是希望透過五感的體驗，讓所有與會的嘉賓感受到由鉅建設對於細節及生活品味的注重，理解一個品牌背後的精神與文化涵養。
由鉅建設董事長林嘉琪說，由鉅一向重視建築中蘊涵的人文精神與美學藝術品味，從最早在「月光流域」中設置藝術館，「理性與感性」、「A與A+」、「藏玉」「大謙」、「大恆」等建築，皆蒐藏有不同藝術家作品，甚至邀請他們為社區親自創作，如「由鉅惟上」邀請當代重要雕塑與抽象藝術家林鴻文，為「惟上」量身訂製公共藝術品，更會在社區內蒐藏日本石雕國寶大師「和泉正敏」極具震撼與生命力「劈裂法」的大器之作，讓住戶隨時可以感受到自然寫意的侘寂之美。