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Lulu金錢觀沒變過！30歲買6千萬新房　守財撇步大公開

▲Lulu存錢密技不藏私。（圖／台北市政府提供）
▲Lulu存錢密技不藏私。（圖／台北市政府提供）

娛樂中心／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）從節目《大學生了沒》班底，一路站上綜藝小天后位置，收入跟著水漲船高，但她花錢、理財的觀念沒有因此改變，從一而終，如今不僅生活無虞，還可以買自己喜歡的東西，前年更完成買房的夢想，30歲就擁有市值6000萬元，約60坪香閨，Lulu透露，除了秉持「有多少錢做多少事」的最高指導原則，還遵循幾招儲蓄小祕訣。

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▲▼31歲Lulu影視歌三棲。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書、百聿數碼提供）
▲▼31歲Lulu影視歌三棲。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書、台視、百聿數碼、八大提供）
▲Lulu黃路梓茵再次擔任金曲獎主持人。（圖／台視提供）
▲《華燈初上》團隊新作《此時此刻》預告片釋出，Lulu黃路梓茵（左）、林柏宏在泳池有浪漫對手戲。（圖／百聿數碼提供）
▲Lulu將舉辦個人演唱會。（圖／八大提供）
買之前先問「需要還是想要」

Lulu表示，平時辛苦工作賺錢，該花錢時她也很捨得花，這也是為何她熱愛工作的原因之一，不過每次要消費時，Lulu都會先問自己「需不需要這樣東西」，而避免把只是「想要」的東西買回家，即便現在薪水比剛出道時高出10多倍，但這種花錢方式沒有改變過。

定期定額存錢

在達成購屋目標前，Lulu嚴格執行此方法，目的就是要在最快的時間存到1000萬元，她會在每月領到薪資時，撥出一筆金額存在固定帳戶，非必要不會去提領，以定存的方式強迫自己儲蓄，如此以來，就算不會投資，積沙成塔的概念，一段時間就會擁有一筆可觀存款，也不會變成月光族。

▲Lulu曾開箱家中的日系夢幻廚房。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）
▲▼Lulu曾開箱家中的日系夢幻廚房。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）
▲▼Lulu曾開箱家中的日系夢幻廚房。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）
貨比三家不吃虧

Lulu始終認為，多比較就可以多節省幾塊錢，因為相同的貨品，在不同的銷售通路，價格可能會有差異，此外，她也會比較贈品的CP值，決定是否購買該項物品，例如去超市買牛奶，不會一看到架上最便宜的就下手，會先比較牛奶附贈的是麥茶還是優酪乳，再來用價錢除以ml數，算出哪個品牌的牛奶最便宜，才會買單。

不要害怕殺價

Lulu買東西大多會殺價，最常和老闆「搏感情」，例如跟老闆說：「我幫你開市啦！」而且既然花時間殺價，砍的金額就不能太少，否則只是浪費時間，像是390元最好殺到300元再買，有趣的是，Lulu不忘提醒，殺價還是要隨時察言觀色，不是每一家店的老闆都可以接受殺價。（編輯：楊穎軒）

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