Lulu金錢觀沒變過！30歲買6千萬新房　守財撇步大公開

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Lulu表示，平時辛苦工作賺錢，該花錢時她也很捨得花，這也是為何她熱愛工作的原因之一，不過每次要消費時，Lulu都會先問自己「需不需要這樣東西」，而避免把只是「想要」的東西買回家，即便現在薪水比剛出道時高出10多倍，但這種花錢方式沒有改變過。
定期定額存錢
在達成購屋目標前，Lulu嚴格執行此方法，目的就是要在最快的時間存到1000萬元，她會在每月領到薪資時，撥出一筆金額存在固定帳戶，非必要不會去提領，以定存的方式強迫自己儲蓄，如此以來，就算不會投資，積沙成塔的概念，一段時間就會擁有一筆可觀存款，也不會變成月光族。
貨比三家不吃虧
Lulu始終認為，多比較就可以多節省幾塊錢，因為相同的貨品，在不同的銷售通路，價格可能會有差異，此外，她也會比較贈品的CP值，決定是否購買該項物品，例如去超市買牛奶，不會一看到架上最便宜的就下手，會先比較牛奶附贈的是麥茶還是優酪乳，再來用價錢除以ml數，算出哪個品牌的牛奶最便宜，才會買單。
不要害怕殺價
Lulu買東西大多會殺價，最常和老闆「搏感情」，例如跟老闆說：「我幫你開市啦！」而且既然花時間殺價，砍的金額就不能太少，否則只是浪費時間，像是390元最好殺到300元再買，有趣的是，Lulu不忘提醒，殺價還是要隨時察言觀色，不是每一家店的老闆都可以接受殺價。（編輯：楊穎軒）