今日來講股／國防軍工股夯什麼？分析師剖析教選股

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至於檯面上幾個國防軍工概念股，以雷虎來說，陳立委表示雷虎之前都在賠錢，才剛剛轉虧為盈，股價也一路飆漲到5字頭。原本無人機是可以用5到10年的，但若是軍用無人機，像俄羅斯總統普丁將無人機當成武器，可能就是消耗品，因此有些外資法人意識到這個商機，讓雷虎股價漲勢驚人，雖然雷虎股價可能波動較大，但有興趣的投資人可以逢低找買點。
至於比較穩健型的投資人，陳立委認為可以留意全訊，全訊是做國防部網路功率放大器，由於國防部網路關乎國安，因此基本上只要經過認可，就不容易被替換，所以說全訊的訂單很穩，但也因為他接單國防部，變成他很難切入民間其他企業公司，也就是說業績上可能沒有太大的突破，但就是獲利持穩，保守型的投資人可以投資這一檔。
另外，漢翔也是一間很穩健的公司，特色就是「國機國造」，再加上漢翔股東結構有政府色彩在裡面，因此基本上有一定的訂單，股價因為股本大所以起伏不會太大，漢翔接單「國機國造」還有後續維修的營收獲利，因此也是屬於穩穩賺的類型，保守型投資人可以參考。
另外，陳立委表示，台灣是海島，海域的防禦也是國防話題，包括艦艇跟潛水艇，而台灣造船業者有三家，一個是老牌子的台船，另外還有龍德造船跟中信造船，這些都是目前有接單國防部海巡艦的訂單跟後續潛水艇的單子，但投資人可能要留意誰的訂單多，股價才有上漲的空間。
陳立委指出，還有一些是國防軍工股較邊緣的，像是八貫做特殊機能布，已經有確實出貨給北約軍隊做防彈衣的外襯，後續也有可能再接到台灣本土的訂單。另外還有興采，大家將他列為國防類股是因為拿下國防部軍衣與襪子逾36 億元大單，超越興采本身年營收，因此成為熱門話題，但畢竟國防類股大多講求不可取代性，興采後續是否持續拿到單子值得再觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。