「台台併」新進度！台灣大併台灣之星　最終交易縮水85億

今日來講股／國防軍工股夯什麼？分析師剖析教選股

▲有分析師表示國防軍工概念股確實短時間內都還有行情，並分析現今檯面上的幾個軍工概念股，哪些可能短暫受惠，哪些又是真的有前景，投資人可以留意。圖為漢翔董事長胡開宏同乘勇鷹機升空測試，並進行空軍課目演練。（圖／漢翔提供）
▲有分析師表示國防軍工概念股確實短時間內都還有行情，並分析現今檯面上的幾個軍工概念股，哪些可能短暫受惠，哪些又是真的有前景，投資人可以留意。圖為漢翔董事長胡開宏同乘勇鷹機升空測試，並進行空軍課目演練。（圖／漢翔提供）

記者許家禎／台北報導

俄烏戰爭未停、政治地緣關係緊張，美中台三方、亞太地區也很敏感，各國都增加國防軍備預算，財信傳媒董事長謝金河就點名國防軍工產業是資本市場挖掘寶藏的新焦點。有分析師就表示國防軍工概念股確實短時間，至少一年內都還有行情，同時也分析現今檯面上的幾個軍工概念股，哪些可能是短暫受惠，哪些又是真的有前景，投資人可以留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟發投顧分析師陳立委表示，由於中國大陸一直不放棄武力犯台，喚醒國人國防意識，同時從幾年前開始美中之間互相角力、演變成晶片貿易制裁，全球地緣性政治風險陸陸續續發生，近來更有美中之間的「熱氣球」事件，且俄烏戰爭打了一年還沒完，各國增加國防軍備預算，使得近來國防軍工概念股特別夯，因此即便這幾天有些漲多拉回，但相信之後有相關題材，股價一定還會再拉上去。

至於檯面上幾個國防軍工概念股，以雷虎來說，陳立委表示雷虎之前都在賠錢，才剛剛轉虧為盈，股價也一路飆漲到5字頭。原本無人機是可以用5到10年的，但若是軍用無人機，像俄羅斯總統普丁將無人機當成武器，可能就是消耗品，因此有些外資法人意識到這個商機，讓雷虎股價漲勢驚人，雖然雷虎股價可能波動較大，但有興趣的投資人可以逢低找買點。

至於比較穩健型的投資人，陳立委認為可以留意全訊，全訊是做國防部網路功率放大器，由於國防部網路關乎國安，因此基本上只要經過認可，就不容易被替換，所以說全訊的訂單很穩，但也因為他接單國防部，變成他很難切入民間其他企業公司，也就是說業績上可能沒有太大的突破，但就是獲利持穩，保守型的投資人可以投資這一檔。

另外，漢翔也是一間很穩健的公司，特色就是「國機國造」，再加上漢翔股東結構有政府色彩在裡面，因此基本上有一定的訂單，股價因為股本大所以起伏不會太大，漢翔接單「國機國造」還有後續維修的營收獲利，因此也是屬於穩穩賺的類型，保守型投資人可以參考。

另外，陳立委表示，台灣是海島，海域的防禦也是國防話題，包括艦艇跟潛水艇，而台灣造船業者有三家，一個是老牌子的台船，另外還有龍德造船跟中信造船，這些都是目前有接單國防部海巡艦的訂單跟後續潛水艇的單子，但投資人可能要留意誰的訂單多，股價才有上漲的空間。

陳立委指出，還有一些是國防軍工股較邊緣的，像是八貫做特殊機能布，已經有確實出貨給北約軍隊做防彈衣的外襯，後續也有可能再接到台灣本土的訂單。另外還有興采，大家將他列為國防類股是因為拿下國防部軍衣與襪子逾36 億元大單，超越興采本身年營收，因此成為熱門話題，但畢竟國防類股大多講求不可取代性，興采後續是否持續拿到單子值得再觀察。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

子公司國票創投換董座　國票金：重大虧損需調整營運

美、日、歐海外設廠又成話題　台積電回應一次看

台版ChatGPT！聯發科偕中研院　釋出中文AI語言生成模型

聯發科MWC全產品線亮相　大秀全球創新技術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀