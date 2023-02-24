aifian攜Potions Magic Bar推福利　SHOT免費招待

根據 aifian 官方訊息，aifian 用戶只要出示 App 內的指定活動卡頁面，即可獲得特調 SHOT 1 杯。智能雲用戶除了自己有 SHOT 喝，同行好友也能一起共享，最高上限 6 杯。除此之外，智能雲用戶還能選擇參加現場「塔羅占卜」或「魔術表演」活動，暢快品飲同時解惑你的人生！塔羅占卜活動時間為 2 月 24 日至 3 月 12 日每週三晚間，「魔術表演」活動時間為 3 月 13 日至 3 月 26 日之週五、六、日晚間，每位用戶限擇一活動參與一次。
除現場消費享好康，aifian 也將額外抽出 6 位幸運得主，每人可獲 Potions Magic Bar 餐費抵用券 300 元，有意願參與活動民眾可將至 aifian 官方粉絲專頁了解專屬活動資訊，加碼驚喜不間斷！此外，民眾也可將 aifian 粉絲專頁設定為「搶先看」，第一時間掌握最新活動訊息。
aifian 作為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理自己的汽機車、手機、數位錢包等人生裝備。用戶除了可透過 aifian App 隨時掌握物品狀態與價值，還可以在平台上升級、轉售物品。目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等知名品牌開展長期合作，不定期發布專屬活動回饋給自家用戶，民眾可透過註冊 aifian App，多種福利一次享有！活動規則以 Potions Magic Bar & aifian 粉絲專頁規定為準。
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