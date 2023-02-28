今日來講股／台股3月天再橫盤整理　題材話題股當道強勢

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像是MWC世界行動通訊大會27日將登場，剛好就是台灣228連假期間，過去MWC大多以新手機為主角，但疫情這兩年手機市場飽和、需求下降，MWC展覽重要可能就會落在低軌衛星跟AI的部分，再加上輝達財測優於市場預期，也讓大家對AI有更多想像空間，因此AI相關概念股近來表現很亮眼。
陳立委指出，AI人工智慧的範圍滿廣的，是最近跟未來的潮流無庸置疑，尤其微軟也大舉資金投入OpenAI，讓ChatGPT聲名大噪，台灣AI相關類股股價紅通通，但就是因為範圍太廣，只要有牽扯到AI的，其實個個有機會、人人沒把握，建議後續還是要看一下實際訂單的情形。
陳立委表示，像是凌群做AI比較久，還有倍力相關AI資訊軟體都可以留意。另外，IC設計包含創意、世芯、智原發展有目共睹，股價當然也向上攻，投資人可以多加注意。
至於國際旅客來台自由行，政府要每人發5000元，以及全民普發6000元，都讓近期的觀光餐飲類股有政策利多，但其實從去年第四季開始，解封效應漸出，觀光餐飲的尾牙商機就慢慢恢復了，再加上後面的農曆春節旺季，都讓他們一月營收旺旺來，像王品、瓦城成績單很亮眼，但建議還是要觀察後續自由行的效應是否真的能發揮，畢竟補助才剛喊出，實際有沒有影響幫助道，仍需要再觀察二月營收與獲利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。