今日來講股／台股3月天再橫盤整理　題材話題股當道強勢

台股3月天！法人觀察重點有5方面　操作心態可偏多

▲時序進入3月天，有法人觀察3月重點有5方面，操作心態偏多。（圖／NOWnews資料照片）
▲時序進入3月天，有法人觀察3月重點有5方面，操作心態偏多。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序進入3月天，有法人觀察3月重點包括，3月23日FOMC會議將公布利率點陣圖；美國失業率創53年低，經濟衰退機率大；產業初露曙光，基本面轉折較預期來得早；殖利率選股拉開序幕；長期有頭肩底雛形，未破頸線，操作心態偏多。整體來說，第一季產業基本面屬於落底時期、第二季仍在霧裡看花，下半年可望恢復元氣。

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永豐投顧表示，3月23日FOMC會議將公布利率點陣圖：2月中旬在多位Fed官員發表利率看法後，原本市場預期3月、5月各升一碼後，將暫停升息，然目前市場對於6月繼續升息一碼的聲浪已經出現。永豐投顧則認為5月為最後一次升息，終端利率落在5%至5.25%，且年底前不會降息。

就算如市場預期的3月、5月及6月各升息一碼，合計為0.75%，幅度不大，且升息已近尾聲，預期對風險市場的干擾為短期行為，美股在適度降溫過後，仍將以震盪方式緩步向上，並於2023下半年逐季恢復元氣。

美國失業率創53年低，經濟衰退機率大減：美國公布的1月失業率來到3.4%，創53年最低水準，如果後續非農就業的成長速度，維持在月均20至30萬人，便能確保經濟繼續擴張，經濟衰退的疑慮將大減。根據美銀最新調查顯示，全球基金經理人已大幅降低對經濟衰退的預期，去年11月基金經理人認為美國將步入經濟率退機率達77%，2月份調查已降至24%。永豐投顧則預估美國四季GDP分別為1.0%、1.1%、0.4%及0.1%，全年為1.4%。

產業初露曙光，基本面轉折較預期來得早：市場最擔心的是NB庫存嚴重可能遲遲無法消化完畢，然由近期聯詠及譜瑞法說釋放的產業訊息已看到曙光。在高階TV及筆電部分，可望在1Q消化庫存，2Q庫存恢復至正常水準，基本面轉折較市場預期來得早，傳產族群方面，在中國解封重新回到產業秩序下，氣動元件類股也回正常生產軌道，第一季應是產業最差季度，但記憶體、手機、IC載板、成衣、鞋類、自行車及高爾夫球頭等類股則仍在低迷的市況中，庫存有待消化，故擇股仍應謹慎。

殖利率選股拉開序幕：三月為上市櫃公司密集召開董事會時期，屆時將會公布現金股利詳細數字，由於保險公司及銀行等投資部門將有一定比例資金於OCI項目投資高殖利率股（即其他綜合損益，OCI項下所獲得的股息將轉為EPS），另，在上市櫃公司公布股息後，高股息基金將重新審視個股殖利率高低，進行汰弱留強，故預期殖利率題材為三月盤面重點訊息。

長期有頭肩底雛形，未破頸線，操作心態偏多：永豐投顧表示，以加權指數線型來看，長期有頭肩底雛形，頸線位置約在15100點附近，只要頸線不破，操作策略應保持偏多心態，只是第一季產業基本面屬於落底時期、第二季仍在霧裡看花且受美股經濟數據影響，外資於台股忽買忽賣，讓人看不清楚其方向，其實由美元指數趨勢可以判別，美元指數已由高點滑落至年線之下，美元弱勢加上產業有初步復甦跡象，資金應會由美國流向其他風險市場，2020年至2023年外資賣超台股分別為5402億元、4540億元及1.23兆元，合計高達2.22兆元，隨產業景氣在下半年恢復元氣，預期外資回補趨勢將更為明確。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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