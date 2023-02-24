今日廣場》呂佑誠／陳椒華問政乃台灣奇觀

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學甲本是台南純樸的農漁村，居民生活和樂安寧，與陳椒華相安無事。但不知為何，陳椒華偏愛打擊學甲，造成地方不得安寧。她先是對多功能教育園區「找碴」，找不著後又轉向稱該處為「天然濕地」，前幾天又烏龍爆料該址旁的掩埋場活化場址藏有「大秘寶」，結果都遭官方打臉。接二連三的烏龍爆料，但又鍥而不捨，令人啼笑皆非。
再說近期大家關注的缺蛋議題，若上溯其因，陳椒華恐怕也有一份。在任立委期間，先後到過東部還有南部阻擋新設養雞場，不斷質疑環境和選址問題，但卻沒有提出任具體解方，也未見其對雞蛋市場供需和升級現代化雞舍有甚麼著墨或解方。顯然其出手策略，似乎為反而反，抬高聲量。
更絕妙的是，面對房價議題，高舉進步價值的時代力量立委兼黨主席陳椒華，卻遭媒體揭露坐擁房產，甚至還鬧出在監察院的廉政專刊上「誤填」風波，實在令人瞠目結舌。
盤點前述三大問政爭議風暴，不難看出爭議話題不斷的陳椒華，為何會遭到黨內另股勢力反噬、跌落主席之位。若陳椒華不設法改變問政風格，只顧一昧高標準要求別人，缺乏自我要求與檢視，時代力量會日漸衰弱，她恐難辭其咎。
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