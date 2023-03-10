男團熱潮3／歌手選香港開唱原因曝！3大關鍵跳上國際

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一是地利，香港剛好與台灣地理位置相近，同時也連著大陸，台灣男團到香港舉辦簽唱會、演唱會，都可以藉此得知究竟跨出台灣舒適圈後，人氣到底為何，並以此作為往國際發展的基準，去修改演藝企畫、規畫，如果粉絲反應好，那麼這個試探就算是成功的，也能夠開始制定新的方案往前邁進；如若反應不如預期，也能重新充實、累積實力，以便日後蓄勢待發，只有益處沒有壞處。
又加上香港的藝人、男團發展環境與台灣其實相似，地狹人稠，男團發展起來的時間也早台灣許多，草蜢、Boy'Z（Sun Boy'z）、溫拿五虎等都是例子，且該地區有許多文化融合，也比較能接受不同文化，更不用說是男團了，加上男團發跡時間早，台灣男團前往香港開唱，也能吸取經驗，如果有合作的機會，更是能進步的最佳時機。
第三點則是香港、台灣都屬於華語地區，語言相通的狀況下，與粉絲甚至工作人員互動、溝通時，比較不會出現語意不通、會錯意或者溝通障礙的情況發生，在能順利聊天、互動的狀況下，可以更加盡興地完成表演。且因為網路發達，在台灣播出的節目，香港多少也能看到，如果要使用所謂的「哏」，那麼同一種語言下，勢必更能引出笑料、共鳴。
港娛樂文化發跡早 歌手走上國際第一步
資深唱片宣傳温裕民直言，選擇香港開唱、辦簽唱，是因為香港是最好的跳板，如同台灣，很能接受台灣流行的東西，時空背景因素種種，成為最佳試水溫的地區。前傳奇星娛樂經紀人Joseph也透露，香港文化與台灣其實差不多，娛樂文化蓬勃發展，像香港四大天王算是娛樂圈大腕，給人憧憬，加上距離台灣近，去香港也有種離開台灣本地，走上國際的感覺。
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