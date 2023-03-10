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男團熱潮3／歌手選香港開唱原因曝！3大關鍵跳上國際

▲ 五堅情近日前進香港開演唱會。（圖／滾石音樂提供）
▲ 五堅情近日前進香港開演唱會。（圖／滾石音樂提供）

記者吳雨婕/專題報導

2020年正式組成團體出道的「五堅情」人氣直升，先後站上高雄巨蛋、台北小巨蛋指標性舞台，日前也在香港開唱，兩場總計6000張門票全賣光，人氣不容小覷，是近年來最受歡迎的台灣男團。其實回首台灣男團邁向國際之路，幾乎都會選擇香港作為海外開唱先鋒，而這背後當然也有唱片公司縝密計畫的3大考量。

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香港3優勢　引歌手開唱試水溫

一是地利，香港剛好與台灣地理位置相近，同時也連著大陸，台灣男團到香港舉辦簽唱會、演唱會，都可以藉此得知究竟跨出台灣舒適圈後，人氣到底為何，並以此作為往國際發展的基準，去修改演藝企畫、規畫，如果粉絲反應好，那麼這個試探就算是成功的，也能夠開始制定新的方案往前邁進；如若反應不如預期，也能重新充實、累積實力，以便日後蓄勢待發，只有益處沒有壞處。

▲五堅情飛往香港舉辦簽唱會，更宣布明年3月4日在當地舉辦演唱會。（圖／J’s娛樂工廠提供）
▲五堅情去年在香港舉辦簽唱會。（圖／J’s娛樂工廠提供）
又加上香港的藝人、男團發展環境與台灣其實相似，地狹人稠，男團發展起來的時間也早台灣許多，草蜢、Boy'Z（Sun Boy'z）、溫拿五虎等都是例子，且該地區有許多文化融合，也比較能接受不同文化，更不用說是男團了，加上男團發跡時間早，台灣男團前往香港開唱，也能吸取經驗，如果有合作的機會，更是能進步的最佳時機。

▲草蜢明年3月18日要在台北小巨蛋開唱。（圖／開麗娛樂提供）
▲▼香港有許多男團，包含草蜢、Sun Boy'z等。（圖／開麗娛樂提供、翻攝Apple Music官網）
▲香港男團Sun Boy'z。（圖／翻攝Apple Music官網）
 
第三點則是香港、台灣都屬於華語地區，語言相通的狀況下，與粉絲甚至工作人員互動、溝通時，比較不會出現語意不通、會錯意或者溝通障礙的情況發生，在能順利聊天、互動的狀況下，可以更加盡興地完成表演。且因為網路發達，在台灣播出的節目，香港多少也能看到，如果要使用所謂的「哏」，那麼同一種語言下，勢必更能引出笑料、共鳴。

港娛樂文化發跡早　歌手走上國際第一步　

資深唱片宣傳温裕民直言，選擇香港開唱、辦簽唱，是因為香港是最好的跳板，如同台灣，很能接受台灣流行的東西，時空背景因素種種，成為最佳試水溫的地區。前傳奇星娛樂經紀人Joseph也透露，香港文化與台灣其實差不多，娛樂文化蓬勃發展，像香港四大天王算是娛樂圈大腕，給人憧憬，加上距離台灣近，去香港也有種離開台灣本地，走上國際的感覺。

▲五堅情由小賴、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉組成。（圖／滾石提供）
▲五堅情由小賴（左起）、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉組成。（圖／滾石音樂提供）
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