《BOYS PLANET》台下狂喊Wanna One！黃旼炫掀起回憶殺
韓國男子選秀節目《BOYS PLANET》甫開播就話題不斷，最新一集延續「K、G組的小組對決」，由剩下的9組進行表演，分別詮釋不同曲風的男團歌曲。星際導師黃旼炫在介紹Wanna One代表作《Burn It Up》時，許多觀眾在台下紛紛起鬨，他害羞的在台上即興重現舞蹈，掀起回憶殺，畫面立刻在韓網引發熱議，網友誇讚：「你是我永遠的one pick！」
記者陳雅蘭/綜合報導
這集最受矚目的表演，就屬由金地雄組表演Stray Kids的《Back Door》，身為老么的韓維辰因主題曲評級被降級導致自信不足，多次被舞蹈導師白久英點名批評，此次更被老師嚴厲指出，「你的舞蹈顯得很尬，如果要選一個對表演有妨礙的選手，那就是你。」好在經過成員的幫助，加上不斷的認真練習，他才重拾信心。
舞台上，韓維辰性感摸大腿的舞蹈動作，被歌唱導師林韓星誇讚：「真的是不得了！」金地雄掀衣服露出結實腹肌以及踢腿的動作，更是引起全場歡呼，並獲得全場最高分的259票，表演完成度高，把氣氛炒到最高點，他們也因為拿下最高成績，獲得去參加音樂節目《M Countdown》的機會。
另一個亮點是PENTAGON成員的李會澤（HUI）與成韓彬、金奎彬表演EXO的《Love Me Right》，HUI坦言組隊時，覺得成韓彬最適合這首歌的風格，因此選擇他。在老師的建議和隊友討論的結果後，Killing Part的部分也從李藝潭換成清新風格的成韓彬。導師看完表演，也直呼：「還想透過YouTube重看一次！」《BOYS PLANET》可至愛奇藝國際站收看。