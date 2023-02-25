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228連假去哪玩？開逛「限定市集」　紫色花海一秒到歐洲

▲佐登妮絲城堡室外花園與室內空間都遍佈綻放的花卉美景，如置身浪漫童話故事。（圖／佐登妮絲城堡提供）
▲佐登妮絲城堡室外花園與室內空間都遍佈綻放的花卉美景，如置身浪漫童話故事。（圖／佐登妮絲城堡提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

228連假還沒想好怎麼玩？《NOWnews》精選全台必逛景點，以及限定市集、展演，包括佐登妮絲城堡，打造全台獨家「紫色浪漫季」，鮮豔繡球花搭配歐式城堡，免搭飛機一秒出國！還有華山，2月25日至3月5日OPPO 「大人的摺學屋」建造三大拍照景點，走入紫色時光隧道穿梭日夜星辰之間；宜蘭傳藝中心也為228連假，特別舉辦限時四天的「海洋市集」，當然也不可錯過全新駐園大戲《怪盜˙神判˙綠珍珠》！

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🟡台北華山「OPPO大人的摺學屋」

華山1914文創園區OPPO限時概念店「大人的摺學屋」，精心打造晨曦、落日、夜幕三大主題拍攝區，以夜幕紫和金屬水波紋為基底，透過不同媒介展現光影變化，讓觀展者彷彿穿越於日夜星辰之間。凡於概念屋填寫數位問卷，每日限量贈送「大人紫感三刻」馬卡龍；每日前25名填寫問卷者，加碼贈送發發The Far Far Farm「紫有為你不葡通優格飲」。

日期：2023/2/25－3/5
時間：11:00-20:00（2/25首日15:00開放入場；3/1及3/2僅開放至19:00）
地點：華山1914文創園區 華山劇場（八德忠孝路口，入口處大草皮）地址：台北市中正區八德路一段1號

▲「大人的摺學屋」華山文創園區期間限時概念店 ，走入夢幻紫色時光隧道。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「大人的摺學屋」華山文創園區期間限時概念店 ，走入夢幻紫色時光隧道。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡嘉義「佐登妮絲城堡」

迎接浪漫的春季，佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季，以紫色系花卉作為主題，打造長達兩個月的、全台唯一的「紫色浪漫季」。2月25日至4月30日紫色浪漫季期間，城堡打造全台最大室內花卉藝術創作「花神祭典」，室外則以繡球花、薰衣草等紫色花卉交錯，以超過千株的紫色花毯，浪漫爆棚的絕美景緻，彷彿置身仙境！

並且在2月25日、2月26日還有沈浸式炫麗的大型泡泡藝術，並以超人氣的「佐美喵家族」攜手花仙子將不定時以舞蹈的方式快閃，給民眾一個有趣、好玩的浪漫之旅，現在2月出發正值城堡浪漫月，情侶、夫妻出示證明或牽手入園即可享每人200元優惠入園。

▲佐登妮絲城堡
▲迎接浪漫的春季，佐登妮絲城堡結合嘉義瑞里紫藤花季，以紫色系花卉作為主題，打造長達兩個月的、全台唯一的「紫色浪漫季」。（圖／佐登妮絲城堡提供）
🟡宜蘭傳藝中心

2月25日至2月28日的二二八連假限定市集，特別與海洋、永續、環保主題結合，將有海島風情的椰子殼手作、透明海洋標本、超唯美飾品，喜愛海洋水系小物的朋友千萬別錯過！另外，連假期間每日都有2023年全新駐園大戲「怪盜．神判．綠珍珠」，以及「傳藝白鷺鷥」及「接班人好戲台－排灣族口鼻笛」演出，活動精彩豐富一整天都玩不完

「海洋市集」
日期：2023年2月25日（六）~2月28日（二）9:00-18:00
地點：宜蘭傳藝園區 臨水街
簡介：與海洋、永續、環保主題結合。海島風情的椰子殼手作、透明海洋標

「2023年度駐園大戲－怪盜．神判．綠珍珠」
時間：每日10:30、14:00（每場45分鐘）
地點：宜蘭傳藝園區 街區及臨水劇場

▲（圖／傳藝中心提供）
▲「怪盜．神判．綠珍珠」將以東海龍王的寶物失竊案為開端，開啟蘭陽傳說故事新篇。（圖／傳藝中心提供）
▲民眾將於園區內的文昌街、魯班街、臨水街，各自遇到不同角色
▲民眾將於園區內的文昌街、魯班街、臨水街，各自遇到不同角色。（圖／傳藝中心提供）

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