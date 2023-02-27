威力彩今衝9億！「3星座」吉星照財帛宮　一夜暴富好機會

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處女座在228連假期間，在財運旺盛排行中位居第三，尤其跟別人的合夥，有機會得到不錯的獲利情況，可以選擇商業結盟，事業版圖將有望更為擴張，營業收益提升更多。
另外偏財運也較以往好，尤其是有風險的投機財，只要更大膽一點，有機會成為暴發戶，小孟老師也建議不妨前往外地，財神會在離家鄉較遠之處等你，多點努力，多點感恩，財運會經由你的福報而得來。
財運TOP2 雙魚座
228連假期間，幸運星落於財帛宮，提升了自我的認同感，心態更佳正面，對賺錢很有想法，能在最佳的效率之下，賺到最大的收益。不僅能在社交中有貴人幫忙，也能為他人賺進不少財富，是個互利互惠的狀態，將會是朋友眼中的小財神。對於辛苦工作而得到的財富，也能善加利用於投資上，帳戶存款累積得滿滿，有機會當個小富翁。
財運TOP1 牡羊座
牡羊在228連假時，財運將會重新回到財帛宮的位置。木星坐落於本命宮，這時的你們機運非常好，同時眼光看得很長遠，心態變得非常樂觀，做事也很極積，因此當木星到了財帛宮時，財運就開始大暴發，錢財滾滾而來，賺錢會很輕鬆，正財穩當當，偏財運的投資理財也能精準賺取獲利，財庫滿滿而無慮。
提升財運小秘訣
建議可以準備12顆米，因為228為2+2+8為12，放在門對面代表生生不息，連放12天再丟掉即可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。