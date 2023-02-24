超過80人控性侵、性騷！電影大亨被判刑39年 監獄度餘生
70歲的美國知名電影大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），在2020年時因性侵、性騷擾等案，遭判處23年徒刑，他目前正在服刑中，而近來洛杉磯法院再以2起他對演員性騷擾、1起性侵害案判處他16年徒刑，合計刑期高達39年。
記者吳雨婕/綜合報導
哈維溫斯坦去年底被指控在2013年2月性侵女演員，當地陪審團判定他一項強姦罪與兩項涉嫌性侵罪，法庭日前宣判判決，判處他16年有期徒刑，受害者在法庭宣讀判刑前，提到被哈維溫斯坦性侵後，已經有嚴重創傷，「在那天晚上之前，我是一個非常快樂和自信的女人，在他殘忍毆打我之後，一切都變了。這些刑期並不足以彌補傷害。」
早在1970年代開始，哈維溫斯坦就常被指控性侵、性騷擾等，但受害者礙於他的權勢下只能悶不作聲，直到2017年才終於爆發，包含女星莎莉賽隆、安潔莉娜裘莉、葛妮絲派特洛等都出面指控他的惡行，累積受害人數超過80人。此外，這次的16年刑期，加上他先前被判處的23年徒刑，總計要坐牢39年，看來他的餘生都得在獄中度過了。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110