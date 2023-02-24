邵雨薇東京合體田中千繪！素顏貼臉狂飄仙氣 超像大學生
女星邵雨薇，憑藉稚嫩臉蛋與外型，以素人之姿踏入演藝圈，隨後出演多部經典戲劇，演技實力備受肯定。近日，人在日本旅遊的邵雨薇就分享她在東京的好朋友，結果照片曝光後，竟然是女神田中千繪，頂著素顏的兩人，膚質氣色都超完美，好像隨時都在散發仙氣。
娛樂中心/綜合報導
邵雨薇今（24）日在臉書貼出和田中千繪的合照寫下，「我在東京有朋友！」她害羞自認是一個很少與朋友見面或時常赴約的人，「除非是很熟很熟的人，或是頻率對上的朋友。」隨後立刻Hashtag田中千繪的IG帳號，直呼：「@chietanaka817就是，頻率對上了，可愛開關打開以後就是不停地大笑，好喜歡！」
只見照片中素顏的兩人，無論氣色還是膚質都保養得超好，完全看不出年紀，就像大學生一樣青春，好像隨時都在散發仙氣，而且照片下方還用俏皮可愛的字體寫下拍攝地點與日期。
此外，田中千繪也在IG秀出高清版合照，「有朋自遠方來，不亦樂乎？很開心在我的故鄉遇見，反而在台北很難見到面的兩位！」也不忘宣傳兩人的戲劇《商魂》以及邵雨薇男友吳慷仁的戲劇《模仿犯》，「2023年的台劇也會很精彩~請大家多多支持！」（編輯：詹鎰睿）