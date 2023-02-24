吳岳擎「5份理財法」坐擁2房　徵求女主人：讓媽媽抱孫

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和交往7年的模特兒女友蔡沁妍分手，吳岳擎承認是婚事不同調，「看著爸爸吐最後一口氣走，這輩子不可能忘記這個畫面，把媽媽照顧好是爸爸唯一交代的事情，我現在是一家之主，希望趕快成家讓媽媽抱孫。」他和前女友復合過，一路磨合7年還是少了點共識，他坦言：「我們對家庭想像不一樣，我想成家，她還沒準備好，她想多點機會拚事業，不用強迫對方改成自己想要的樣子。」
雖然分手，但吳岳擎和前女友2家人還是關係友好，寫真書前女友也捧場，「她覺得我笑起來的樣子跟圓圓的屁股很像柯基。」吳岳擎坦承全身對屁股這個部位最有自信，「我喜歡騎飛輪，屁股是結實的，翹還算可以啦，歷任女友還算讚許。」單身的他很積極認識女生，提到：「我把愛情放在重要的位置，身為演員沒有感情演不了戲，不可能不交女朋友。」有運動習慣的女孩子，對他來說更是加分。
吳岳擎因拍BL劇《我的牙想你》男粉漲3成，他和CP余晉戲散情不散，合資80萬成立網路服飾品牌「ANDYU」，他說：「我跟他真的很好，滿常黏在一起，戲散了宣傳結束了，不可能一天到晚還一起開直播，但是如果有個品牌，像自己孩子一樣，就有個可以共同做的事情，我們醜話說在前，品牌可以收，沒賺錢也沒關係，不管怎樣，不要賠掉友誼。」吳岳擎將在3月12日舉行見面會，親手準備禮物答謝粉絲。