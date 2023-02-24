大S才亮尪良民證！換葛斯齊殺到北京　汪小菲母子剉咧等

吳岳擎「5份理財法」坐擁2房　徵求女主人：讓媽媽抱孫

▲吳岳擎坐擁2間房想成家了，單身1年找女友。（圖／天祥樂提供）
▲吳岳擎坐擁2間房想成家了，單身1年找女友。（圖／天祥樂提供）

記者羅凌筠/台北報導

33歲男星吳岳擎今（24）日出席餐敘宣傳寫真書《擎書》，內頁取景回到爸爸老家花蓮，對他格外意義重大，吳岳擎透露爸爸6年前肝癌過世，唯一交代身為獨生子的他好好照顧媽媽，吳岳擎也沒讓爸爸失望，將出道8年的積蓄投資股票、虛擬貨幣、房地產，30歲就買下淡水33坪千萬新家，加上繼承爸爸的屋子，坐擁2房的他非常想脫單，喊話：「希望趕快成家讓媽媽抱孫。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
演員收入不穩，吳岳擎每筆片酬都要存，他習慣把收入分5份，大學就開始投資，30歲買房只看3次就決定簽約，月背3萬房貸，但他透露現在每坪漲了10萬，證實自己眼光獨到，雖說置產快狠準，但經紀人爆料這都是他省出來的，吳岳擎通勤只搭捷運、公車，十足是個「小資男」。

▲吳岳擎拍攝寫真展露好身材。（圖／角川提供）
▲吳岳擎拍攝寫真展露好身材。（圖／角川提供）
和交往7年的模特兒女友蔡沁妍分手，吳岳擎承認是婚事不同調，「看著爸爸吐最後一口氣走，這輩子不可能忘記這個畫面，把媽媽照顧好是爸爸唯一交代的事情，我現在是一家之主，希望趕快成家讓媽媽抱孫。」他和前女友復合過，一路磨合7年還是少了點共識，他坦言：「我們對家庭想像不一樣，我想成家，她還沒準備好，她想多點機會拚事業，不用強迫對方改成自己想要的樣子。」

雖然分手，但吳岳擎和前女友2家人還是關係友好，寫真書前女友也捧場，「她覺得我笑起來的樣子跟圓圓的屁股很像柯基。」吳岳擎坦承全身對屁股這個部位最有自信，「我喜歡騎飛輪，屁股是結實的，翹還算可以啦，歷任女友還算讚許。」單身的他很積極認識女生，提到：「我把愛情放在重要的位置，身為演員沒有感情演不了戲，不可能不交女朋友。」有運動習慣的女孩子，對他來說更是加分。

▲吳岳擎熱愛運動，對翹臀很有自信。（圖／角川提供）
▲吳岳擎熱愛運動，對翹臀很有自信。（圖／角川提供）
吳岳擎因拍BL劇《我的牙想你》男粉漲3成，他和CP余晉戲散情不散，合資80萬成立網路服飾品牌「ANDYU」，他說：「我跟他真的很好，滿常黏在一起，戲散了宣傳結束了，不可能一天到晚還一起開直播，但是如果有個品牌，像自己孩子一樣，就有個可以共同做的事情，我們醜話說在前，品牌可以收，沒賺錢也沒關係，不管怎樣，不要賠掉友誼。」吳岳擎將在3月12日舉行見面會，親手準備禮物答謝粉絲。

楊謹華看劇本嘴角失守　老公滿頭問號：到底笑什麼？

梁朝偉半退休「藏身日本現況曝光」　親吐：不想拍戲了

孫鵬坐擁9房產　兒子密謀留學日本「可住自己家」

夏玉順謊稱劉文正病逝　葛蕾揭背後隱情：怎麼跟病人計較

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀