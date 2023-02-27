陸生清零／疫情、兩岸關係僵　來台陸生數暴跌近9成

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陸生分為正式修讀學士、碩士、博士等學位的學位生與交換生、研修生等非學位生。交換生為校對校、院對院或系對系之間互惠的交換學生，通常免付台灣學費、多以交換1個學期為單位；研修生則是短期訪問研究，停留時間1個月到6個月不等，除了原校學費外，通常得另付台灣學費。
民國99年8月，國民黨籍總統馬英九執政時期，台灣立法院通過「陸生三法」修正案，自100年起，台灣正式承認大陸學歷，並開放大學生來台取得學位，928位來自中國大陸六省的學生來到台灣，開始了所謂的「陸生元年」，當時學位生、研修生全體相加共有1萬2155人。
往後好幾個學年持續走高，在105學年達最高峰4萬1981人，幾占境外生總數三分之一，但106學年隨著民進黨籍總統蔡英文上任、兩岸關係降溫，陸生人數從3萬5304人一路下滑。
由於新冠疫情影響，台灣指揮中心於109年2月初宣布陸生「暫緩來台」政策，隨後中國教育部在同年4月公告暫停陸生赴台升學，僅開放原本在台陸生繼續升讀，即使台灣放寬邊境管制措施，於同年8月底允許陸生學位生返台，但中國禁令至今仍未解除。
因此109學年，陸生人數大減，僅剩6033人，到了110學年更只剩下4293人、111學年最新數據則剩3143人。
研修生是私立大專院校依賴的境外生源
而研修生向來是陸生赴台的主力，人數遠高於學位生，也是私立大專院校相當依賴的境外生源，據教育部統計資料顯示，以峰值105學年為例，4萬1981來台陸生裡就有3萬2648為研修生，爾後逐漸降到108學年的1萬696人；受疫情影響，109學年起再無研修生；直到去年11月7日台灣宣布開放陸籍研修生來台，目前有22位研修生來台。
世新大學副教授李功勤接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，中國教育部政策僅禁止大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀，未明言是否禁止研修生來台，研修生人數驟降，主要是受限於台灣的邊境管制措施。
陸委會日前也指出，去年第4季申請來台的研修生，實際有22人入境，整體規模仍不到疫情前的十分之一，但透露本學期已經有300多位來自中國大陸各省市學生，申請來台研修，配合台灣各校開學期程陸續入境。
陸生清零 對台影響層面廣
但中國禁令仍未解除，隨著時間推移，最後一批大陸學士生在今年畢業之後恐將「清零」，時間拖得越久，碩士、博士生也會清零。
大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，大陸學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物，但民進黨上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡，「台獨濁浪彌漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步」。
對此，陸委會表示，近期持續收到中國大陸青年朋友表達希望來台就學的陳情，還有陸籍家長詢問可否讓子女來台讀書。我方在歡迎陸生來台學習交流立場跟政策始終如一，呼籲陸方不要再以學生和家長不願讓陸生來台就學為藉口，剝奪中國大陸青年來台學習的機會與權益，儘速恢復陸生來台就學。
熟捻兩岸學術交流事務的前實踐大學校長陳振貴說，新冠疫情延燒3年，陸生生源管道遭中斷，讓原本就受少子化重創的私校雪上加霜，大專私校將面臨斷崖崩盤，此外，也影響學術與文化交流、學生素質提升、甚至是兩岸和平，相關影響不可謂不大。
台大政治系教授左正東也說，陸生無法來台，不僅對私校生源造成衝擊，也讓兩岸學生少了雙向交流、互動的機會，相當可惜。