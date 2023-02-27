陸生清零／私校面臨生存危機　兩岸學生交流受影響

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我國私立大專院校近年來受到少子化衝擊，本地生源不足，境外生成為重要生源，其中陸生又是數量最多的群體，這3年受疫情、兩岸關係影響，在台陸生僅剩3000多人，若以105學年巔峰時期的4萬1981人，一名陸生一年學費新台幣10萬元保守估計，私校約損失近40億元。
實踐大學前校長陳振貴接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，陸生生源對私校少子化的補充很有助力，台灣在105學年面臨第一波少子化衝擊，缺額還能用陸生人數補足，看不出問題，110學年第二波重擊，沒有陸生補充生源，就出現明顯的斷崖，且整體境外生也才12萬人，陸生在峰值就佔了4萬多人，顯現陸生不來台，對私校有很大損失。
文化大學在疫情前、107學年學位陸生共423位，交換生、自費研修生有291位，111學年度僅剩學位生100位，無研修交換生。世新大學在疫情前，每學期的學位陸生近200位，交換生、自費研修生達300多位，這學期僅剩學位生90位、研修交換生為34位。陸生不來，私校每年短收上千萬元收入。
世新大學副校長李功勤表示，研修生是私校生源主力，對私校財政來說，可以彌補少子化缺口，因為私校收入75%至80%來自學生學雜費，其餘才是政府補助，與公立大學相反，所以才會特別重視這些大陸自費研修生。
升學資訊平台「大學問」網站執行長魏佳卉指出，一年10萬元僅是保守估計，通常陸生學費會比台生再貴個2至3成，且學生除了學費外，還有住宿費，以及食衣住行育樂等生活開銷，都會直接挹注周邊產業。她粗估105學年陸生在台貢獻的消費年產值，高達新台幣100億元，對比陸客最高峰418萬人，消費年產值新台幣2166億元，每名陸生在台平均消費至少為陸客的5倍，所帶來的長期性影響比觀光客來得深遠。
陸生驟減影響兩岸交流與教育
比起私校生存，大學端認為最重要的還是對教育的影響，文化大學國際長陳維斌表示，陸生來台全盛時期，文化大學一個班上約有3、4名陸生，但近3年台生恐怕都沒有跟陸生接觸過的經驗，最可惜的仍是學生對兩岸的理解，陸生來台或台生赴陸交流，都能讓兩岸學生互相了解各自民生、社會、政治、文化發展的異同之處，可以相互理解、了解兩岸狀態。
另外就是陸生普遍認真向學、積極主動回答問題，能帶動校園學習風氣，台生看到陸生的求學態度，也願意試著回答問題，這樣的良性競爭、互相學習，相當可貴。
李功勤也提到，來到世新的陸生都是大陸985、211學校，也就是所謂的頂大、重點大學，這些一流學生基本功好，來台能提升私校學術能量，在學生間觸發鯰魚效應、形成良性競爭；連短期來台的交換、研修生還得互相競爭，往往是班上前幾名，才能來台交流，可說都是「尖子中的尖子」。
台灣的大學何以吸引陸生？
說到陸生為何想來台讀學位、交換。陳振貴說，對陸生來說，中國什麼地方都能去，唯有台灣需要申請，有一層神秘的面紗，因此對台灣有許多聽聞、好奇及憧憬；另外就是大陸承認台灣文憑，若無法去歐美留學，來台灣是一個好選擇，因為學費相對便宜、距離近、留美老師多、可以間接學到歐美教育及知識，再加上「同文同種」，學習沒有隔閡；另外，台灣在某些領域表現不錯，如國文、歷史、哲學能有自由解釋，半導體、IC資訊發達，很吸引文科、理工、資訊科學生。
李功勤也說，台灣師資一流，海歸博士比例高，大陸則是學生一流，但師資略差，另外就是有些陸生會把台灣當成跳板，到其他國家讀書，在大陸要申請到英美讀碩士，在校成績等要求比台灣多，透過台灣學位生名義去申請較容易，世新就有大陸學士生畢業後，去英國讀碩士，再回來讀博士的例子。
來台灣一路從學士讀到博士的陸生H則說，來台留學在大陸其實算是小眾選擇，常見仍是香港、新加坡、英、美、加拿大等，且受疫情及中國禁令影響，這幾年對於台灣相關大學的宣傳有變少。
H說，自己小時候看過台灣偶像劇，也與台灣人相處過，被台灣小吃、台灣人的友善吸引，一直想來台灣看看，剛好父親聽了招生會後，覺得台灣師資不錯、博士比例高（當時大陸一本大學的教師博士比例低），便決定來了。實際上來了以後，覺得學術氛圍包容、多元，可以聽到不同的聲音。