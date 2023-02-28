NBA五大看點／KD與太陽兩隱憂　洛城軍團豪賭之威少加盟

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鳳凰城太陽透過季中交易，網羅超級球星Kevin Durant，且保住主力陣容，未來陣中將有Chris Paul、Devin Booker、Deandre Ayton和KD，組成超強四核心，也翻身成奪冠大熱門。
太陽傷兵陸續歸隊，近10場拿下7勝，戰績32勝28敗，回升至西區第5，且距離第3名的國王僅剩下2場勝差，重返西區前3指日可待，好消息是KD預計在3月初就能復出，戰力將大幅提升。
Kevin Durant本季出賽39場，場均能轟下29.7分、6.7籃板和5.3助攻，美國媒體分析指出，「KD的得分能力無庸置疑，但仍有2個隱憂，第一是他的身體狀況，畢竟近年他大小傷勢不斷，能否一路堅持到季後賽才是太陽能否奪冠的關鍵。另外，KD是否能和得分主力Booker形成1+1大於2的進攻火力，考驗球權分配和教練團的智慧。」
Westbrook加盟 洛城軍團的豪賭
明星後衛Russell Westbrook離開湖人後，轉戰洛城另外一支球隊快艇，將與Kawhi Leonard和Paul George組成「洛城三巨頭2.0」，也讓快艇翻身成奪冠勁旅之一。
快艇並沒有流失太多的戰力，就得到Russell Westbrook助拳，雖然近期Westbrook的表現常遭到批評，認為他不符合身價，但若替補出發，仍是不可多得的即戰力球員。
Westbrook本季在湖人轉換身份微第六人，場均上場 28.7分鐘，得到15.9 分、6.2個籃板和7.5次助攻。總教練Tyronn Lue表示，「希望Westbrook來到快艇能做自己，並找回打球的快樂，也考慮讓他重返先發。」