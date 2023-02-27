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NBA五大焦點／重新洗牌　東區三強鼎立、湖人季後賽之路

▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA例行賽已進行三分之二，明星賽後，各隊獲得喘息機會，為下半季努力，列強也積極進行季後賽卡位，同時季中交易後，強弱隊洗牌，戰況更加激烈，《NOWnews》也整理出下半季五大看點，以饗讀者。

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東區三強鼎立　誰與爭鋒？

在強權籃網送走Kevin Durant和Kyrie Irving後，東區三強鼎立的態勢更加明顯，塞爾提克、公鹿和七六人早已卡位東區前3，且東冠將有很大的機率是從這3支球隊之中誕生。

塞爾提克是本季東區表現最穩定的球隊，目前戰績43勝17敗，排名第一，但公鹿在三巨頭Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton和Jrue Holiday合體後，拉出一波12連勝，目前距離塞爾提克也只有1場勝差。

七六人近況也不差，排名一直穩居東區第3，戰績39勝19敗，距離綠衫軍也僅有1場勝差。但本季有可能是費城軍團奪冠的最佳機會，因為主力James Harden今夏擁有球員選擇權，外媒爆料指出，他極有可能重回老東家火箭。

▲洛杉磯湖人隊球星Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊球星Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
季中重整旗鼓　湖人的季後賽之路

戰績不佳的紫金大軍湖人，始終在西區第12、13名左右徘徊，季中交易陸續補進八村壘和D'Angelo Russell等球員，搭配健康出賽的Anthony Davis和不老詹皇仍有一定的戰力。

湖人距離附加賽僅有約2場勝差，乃至於前6名也只有3.5場勝差，只要一波連勝就有機會翻盤，Anthony Davis就說，「我們充滿信心，只要傷兵陸續歸隊，新加入的球員加快整合，一定能闖進季後賽。」

▲塞爾提克目前是奪冠大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克目前是奪冠大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
戰力洗盤　奪冠賭盤洗牌

NBA例行賽進行約三分之二，強弱板塊也逐漸明朗，經過季中補強和明星賽的調整生息，台灣運彩的奪冠賠率也有所變動，其中綠衫軍塞爾提克本季表現穩定，起伏不大，賠率僅2.85，暫居奪冠最大熱門。

太陽季中補進Kevin Durant，戰力大進補，賠率降低至3.75，躍升至第二位，公鹿季中拉出一波超過10連勝的高潮，賠率5.00，排名第三。至於西區龍頭金塊則以6.50排名第四，組成新洛城三巨頭的快艇7.50，排名第五。

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