NBA五大焦點／重新洗牌　東區三強鼎立、湖人季後賽之路

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在強權籃網送走Kevin Durant和Kyrie Irving後，東區三強鼎立的態勢更加明顯，塞爾提克、公鹿和七六人早已卡位東區前3，且東冠將有很大的機率是從這3支球隊之中誕生。
塞爾提克是本季東區表現最穩定的球隊，目前戰績43勝17敗，排名第一，但公鹿在三巨頭Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton和Jrue Holiday合體後，拉出一波12連勝，目前距離塞爾提克也只有1場勝差。
七六人近況也不差，排名一直穩居東區第3，戰績39勝19敗，距離綠衫軍也僅有1場勝差。但本季有可能是費城軍團奪冠的最佳機會，因為主力James Harden今夏擁有球員選擇權，外媒爆料指出，他極有可能重回老東家火箭。
季中重整旗鼓 湖人的季後賽之路
戰績不佳的紫金大軍湖人，始終在西區第12、13名左右徘徊，季中交易陸續補進八村壘和D'Angelo Russell等球員，搭配健康出賽的Anthony Davis和不老詹皇仍有一定的戰力。
湖人距離附加賽僅有約2場勝差，乃至於前6名也只有3.5場勝差，只要一波連勝就有機會翻盤，Anthony Davis就說，「我們充滿信心，只要傷兵陸續歸隊，新加入的球員加快整合，一定能闖進季後賽。」
戰力洗盤 奪冠賭盤洗牌
NBA例行賽進行約三分之二，強弱板塊也逐漸明朗，經過季中補強和明星賽的調整生息，台灣運彩的奪冠賠率也有所變動，其中綠衫軍塞爾提克本季表現穩定，起伏不大，賠率僅2.85，暫居奪冠最大熱門。
太陽季中補進Kevin Durant，戰力大進補，賠率降低至3.75，躍升至第二位，公鹿季中拉出一波超過10連勝的高潮，賠率5.00，排名第三。至於西區龍頭金塊則以6.50排名第四，組成新洛城三巨頭的快艇7.50，排名第五。