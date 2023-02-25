撐不住！統聯客運深夜公告 連假後29路線「2階段調漲」
近幾年受疫情影響，客運業受到衝擊，又加上物價、油價、基本工資持續上揚，統聯客運無法比照過往自行吸收增加成本，在今（25）日凌晨公告，3月6日起及4月7日起將兩階段調漲票價，共計影響29條路線，漲幅落在1%~8%，平均漲幅5%，約會貴5至20元。
編輯中心／綜合報導
統聯客運表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，在票價上一直實施不同優惠措施，並未收到票價核定上限。但近年來各類物價、油價及基本工資等持續上漲，加上疫情對客運產業之嚴重衝擊，本公司無法比照過往自行吸收增加之成本，迫不得已只能調整票價優惠的幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。
統聯客運指出，在和公路總局協調後，訂於今年3月6日起調整國道10條路線票價優惠，今年4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度均在5-20元內。本次調整後之票價仍在主管機關107年核定票價範圍內。
統聯客運提到，近幾年受疫情影響，導致不少駕駛員流失，如今民眾生活逐漸恢復正常，對客運班次需求日增，各客運公司普遍存在駕駛缺員狀況，該公司此次調整主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇，另外也推出駕駛員介紹獎金、久任獎金等，積極招募駕駛員以增加班次，滿足旅客需求。（編輯：林莞茜）