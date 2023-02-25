InnoVEX創新競賽　首納早期團隊報名、設「未來之星」獎

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在新創基地與國際大廠全力支援下，今年競賽獎項將有Grand Prize（首獎）1名、Special Award（特別獎）數名與Future Star Award（未來之星）1名。首獎獎品包括InnoVEX 2024免費展台1個、大會廣宣資源（包括新聞專訪、影音專訪影片、InnoVEX線上展權益）、展後與創投評審媒合機會與首獎獎座1個，由於更多獎品內容仍在確認中，後面將陸續更新。
特別獎由政府或企業提供獎勵資源，經濟部中小企業處多年支持InnoVEX創新競賽，提供獲獎團隊優渥獎金與新創園區進駐優惠，今年經濟部中小企業處與旗下Startup Terrace（林口新創園與亞灣新創園）贊助2名ST Award特別獎獎項，獨家獲得2萬美元獎金、以及Startup Terrace第一年共同工作空間免費進駐，大會並將頒予得獎獎座1個。
針對5G、AI、IoT應用領域創新技術新創團隊，美國高通公司提供Qualcomm Innovation Award（高通創新獎）特別獎共1名，獨家獲得1萬美元獎金，大會並將頒與獎座1個。
為協助台灣新創團隊加速拓展業務，安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）提供KPMG Award（KPMG特別獎）特別獎共1名，獨家獲得價值1萬美元的新創輔導資源，大會並將頒與獎座1個。新創輔導資源為第三屆KPMG Energize Program創業家領航必修課程，為創業家建構完善的公司治理基礎，並於課程結束後繼續享有KPMG顧問諮詢時數7小時服務，且可獲優先資格參加KPMG Meet & Match企業媒合會、Startup Bootcamp等交流活動。
為勉勵協助尚未成立公司之早期新創團隊報名角逐競賽，並擴大來自學校或研究機構的新創團隊接觸海內外創投與國際曝光機會，大會提供Future Star Award（未來之星）專屬獎項1名，獎品包括大會廣宣資源（包括新聞專訪、影音專訪影片、InnoVEX線上展權益）、展後與創投評審媒合機會與獎座1個
主辦單位表示，已有更多企業贊助獎項進行洽談中，待確認後將陸續對外公告；更歡迎海內外企業創投或新創基金或加速器，可透過參與InnoVEX創新競賽，進而找到符合企業創投或新創基金目標新創團隊。入選決賽將可獲得專屬獎勵 全英文InnoVEX競賽為新創團隊前進國際舞台最佳曝光平台