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高球／女子菲巡賽首站　台三女將216桿繳卡、齊並列第五

▲曾彩晴(右)請哥哥當桿弟，最終以三回合總桿平標準的216桿，並列第五，是台灣選手中成績最佳的三位之一(TLPGA提供)
▲曾彩晴(右)請哥哥當桿弟，最終以三回合總桿平標準的216桿，並列第五，是台灣選手中成績最佳的三位之一(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023 LPGT（Ladies Philippine Golf Tour）女子菲巡賽首站ICTSI安瓦亞灣女子  國際高球賽在菲律賓的安瓦亞灣高爾夫俱樂部進行最後一回合決賽，菲律賓美巡好手比安卡（Pagdanganan, Bianca）打出低於標準桿一桿的71桿，以三回合總桿低於標準桿九桿的207桿，把冠軍獎盃留在地主國，贏得獎金1萬8千美元。

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台灣女將曾彩晴與黃靖靠今天打出68及69桿佳績，與打出74桿的台巡賽球后張雅淳，同以三回合總桿平標準桿的216桿，並列第五名收場，是名次最佳的台灣球員。

泰國的帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）與同胞優帕朋（Kawinpakorn Pakin）分別揮出70桿與71桿，同以三回合低於標準桿三桿的213桿，並列亞軍，各贏得獎金9750美元。

另外，台灣女將周怡岑揮出76桿，以三回合222桿，並列第16名。張瑄屏交出71桿，三回合總桿223桿，並列第23名作收。

菲律賓美巡選手比安卡表現依然十分穩定，帶著領先六桿優勢出發，抓三鳥二柏忌，輕鬆奪冠。

打出68桿佳績的曾彩晴，抓五鳥一柏忌，表現回穩，她指出，鐵桿與推桿都比前兩回合發揮得好，也改變了開球策略，最終回合開球上球道成功率百分百，因為只有一個洞使用一木，其他全用三木或小雞腿開球，專注力也加強很多，所以能打出好成績。

黃靖也打出69桿好成績，四鳥一柏忌，第5丶11洞都是5-6呎的小鳥推桿，第12及15洞分別是15與13呎小鳥推桿，主要也是推桿準，27推比前一場少四推，比首回合也少五推。

2022台巡賽獎金后張雅淳三鳥二柏忌，大致上都打得還不錯，但是在五桿的第10洞遇到亂流，打了兩顆球進水障礙，吞下「三柏忌」八桿，不過她說，並沒有因此而挫敗，後面還是依照自己的節奏把每一桿打好。

這項比賽是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與LPGT（Ladies Philippine Golf Tour）菲律賓女子巡迴賽共同認證合辦的比賽，是2023 TLPGA Tour台巡女子賽的第二場比賽，也是菲律賓女子巡迴賽今年的首站比賽。

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