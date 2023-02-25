高球／女子菲巡賽首站　台三女將216桿繳卡、齊並列第五

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泰國的帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）與同胞優帕朋（Kawinpakorn Pakin）分別揮出70桿與71桿，同以三回合低於標準桿三桿的213桿，並列亞軍，各贏得獎金9750美元。
另外，台灣女將周怡岑揮出76桿，以三回合222桿，並列第16名。張瑄屏交出71桿，三回合總桿223桿，並列第23名作收。
菲律賓美巡選手比安卡表現依然十分穩定，帶著領先六桿優勢出發，抓三鳥二柏忌，輕鬆奪冠。
打出68桿佳績的曾彩晴，抓五鳥一柏忌，表現回穩，她指出，鐵桿與推桿都比前兩回合發揮得好，也改變了開球策略，最終回合開球上球道成功率百分百，因為只有一個洞使用一木，其他全用三木或小雞腿開球，專注力也加強很多，所以能打出好成績。
黃靖也打出69桿好成績，四鳥一柏忌，第5丶11洞都是5-6呎的小鳥推桿，第12及15洞分別是15與13呎小鳥推桿，主要也是推桿準，27推比前一場少四推，比首回合也少五推。
2022台巡賽獎金后張雅淳三鳥二柏忌，大致上都打得還不錯，但是在五桿的第10洞遇到亂流，打了兩顆球進水障礙，吞下「三柏忌」八桿，不過她說，並沒有因此而挫敗，後面還是依照自己的節奏把每一桿打好。
這項比賽是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與LPGT（Ladies Philippine Golf Tour）菲律賓女子巡迴賽共同認證合辦的比賽，是2023 TLPGA Tour台巡女子賽的第二場比賽，也是菲律賓女子巡迴賽今年的首站比賽。