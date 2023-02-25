市場靜待FOMC會議 台股將走走停停、選股有2主軸
台股昨（24）日早盤達15717點，再創波段新高，但終場下跌111.62點，收在15503.79 點，周線與月線雙雙收紅，成交量也放大至2891.55億元。法人指出，美股重返升息焦慮氛圍，市場等待FOMC公布終點利率，台股則會隨美股走走停停。因此建議選股雙主軸，包括庫存已獲消化的族群及高殖利率股。
記者許家禎／台北報導
針對3月台股展望，永豐投顧表示由於美國2月各項經濟數據如非農就業、CPI、PPI及零售銷售都遠超過預期，顯示通膨的頑固性，市場對於終點利率的預期提高，投資人將再次關注3月上旬公布的一連串經濟數據，直至3月23日 FOMC會議公布新的利率點陣圖及GDP預測，故料想3月盤勢將走走停停，台股短線也將跟隨美股上下震盪，預估3月指數空間為15200到16200點。
不過以長線角度來看，美國就業市場保持火熱，經濟衰退的疑慮看似逐漸消散，而在產業面，多家公司表態第一季就是營運谷底，第二季有望恢復正常庫存水準，庫存調節的步調較市場預期的快，長線來看，大環境偏向正面，拉回應逢低佈局。
在選股部分，永豐投顧認為產業消化庫存有別，擇股應以庫存於第一季已見到底部，第二季庫存有望回歸正常者，如顯示卡、高階TV＆NB驅動IC、高階NB高速傳輸IC設計、氣動元件及大陸解封回歸正常生產軌道之氣動元件、佈局中國市場之隱形眼鏡及醫美保健等產業。另3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，殖利率高的股票會獲得法人青睞，3月股利政策將成為關注焦點。