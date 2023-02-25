蔡天鳳分屍案發地「聽見激烈爭執」！凌晨傳10分鐘撞擊聲
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫一家碎屍殺害，並將屍塊藏於香港大埔龍尾村村屋內，警方已逮捕她前夫的父母、哥哥共3人，正在追查前夫鄺男的下落，案發地鄰近居民接受調查表示，21日晚間曾目擊疑似蔡天鳳的白衣女子跟隨數人進入屋內，到了22日凌晨傳出長達10分鐘撞擊聲響，加上激烈的爭吵聲響。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據港媒《香港01》報導，案發地鄰近居民化名Ocean接受訪問，表示自己21日晚上10點下班回家，經過藏屍的民宅，並看到一名長相相似蔡天鳳的白衣女子，跟隨3至4人從一輛廂型車下車並進入屋內。到了22日凌晨開始，案發地傳出類似撞擊窗戶、物品掉落地板的聲響，整個過程約為10分鐘，每次持續10至30幾秒。
另一名蘇太太則表示，22日晚上10點多，有聽到案發地傳出爭執聲，以及女性的叫聲，吵雜聲共長達將近1小時，不過未能聽清楚對話內容，再加上未知對方身份，因此當下並未有聽聞聲響的民眾報警。
據悉，蔡天鳳在2月21日下午，原本要去女兒學校接女兒放學，但卻就此失蹤，音信全無，家人因此報警求助。警方調閱監視器畫面追查，於今日下午在大埔龍尾村一間房屋內，找到蔡天鳳的屍體，屍體遭到肢解，軀體與頭顱殘骸被藏在屋內冰箱，但並不完整，部分屍體不知去向。