今冷氣團越晚越兇猛！228連假「先冷後暖」 回溫時間曝
昨（24）日隨著強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地環境風速也都顯著的增強，氣溫也隨著時間一路往下探，越晚越有寒意，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（25）日清晨北部平地低溫大約落在攝氏10至12度、中南部及東半部攝氏13至15度，預估北部及東北部週末全日氣溫僅有攝氏11至15度、中部及花蓮地區攝氏12至19度、南部及台東地區攝氏13至25度。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今日台灣本島平地最低溫落在新北市富貴角在清晨的攝氏10.1度，且受強烈大陸冷氣團影響，氣象局也針對9縣市發布「低溫特報」，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有攝氏6度以下氣溫發生的機率。
林孝儒指出，今明兩天強烈大陸冷氣團將持續影響，預估北部及東北部週末全日氣溫僅有攝氏11至15度、中部及花蓮地區攝氏12至19度、南部及台東地區攝氏13至25度，特別注意北部及東北部全日偏冷，中南部及花東日夜溫差較大，且期間一路到下週一（2/27），清晨西北部空曠地區及東北部郊區甚至是花東縱谷都有機會出現近攝氏10度或以下的低溫。
天氣型態上，今明兩天北部及東半部較陰沉，其中北海岸、大台北山區、宜蘭等地為降雨影響最多的區域，陸陸續續都有些短暫陣雨但雨勢都不會到太大，中部多雲時陰，南部多雲時晴，下週一、二（2/27至2/28），強烈大陸冷氣團將會減弱轉偏東風環境，迎風面的東部仍有些短暫陣雨，西部則較晴朗，不過早晚有低雲或霧影響。而各地氣溫會逐日有所回升，甚至下週二各地高溫普遍回到攝氏20度以上，但早晚都還是有點偏涼，夜低溫約攝氏14-18度左右，下週三（3/1）至下週末預期台灣附近都為東北季風影響為主，整體南下的冷空氣相比這波冷氣團都弱了許多且環境水氣也不會到很多。