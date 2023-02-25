統聯29條路線漲5到20元 王國材尊重業者調整空間
行政院日前拍板「中央促進公共運輸使用方案」，其中交通部推出「北北基桃1200元通勤月票」，但基隆市長謝國樑表示，交通部長王國材都只跟直轄市長談，從未跟基隆談過。為此，王國材今（25）日表示，已取得聯繫方式會主動與謝聯繫。另外，1200元月票案，民眾擔心會擠壓到業者的優惠空間，統聯今宣布29條路線漲5到20元，王國材表示尊重業者調整空間。
記者許家禎／台北報導
行政院會於日前拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃1200元月票提供購票者30天內，無限次搭乘公車、捷運、台鐵、國道客運等大眾運輸工具，目標7月上路。但基隆市長謝國樑昨（24）日表示，王國材只跟直轄市長談，從未跟基隆談過，希望王國材能直接跟他溝通，也由於基隆市的財政有限，期盼中央能全額負擔月票。
為此，王國材今日前往視察國道疏運受訪時表示，有時候遇到一些縣市首長會主動跟他詢問，至於謝國樑因為「跟他比較不熟」，表示已經要到謝的電話，會主動跟謝聯繫。
針對1200元月票案，大家擔心會擠壓到業者的優惠空間，而今日統聯客運宣布自3月6日、4月7日起，分別縮減國道10條、19條票價優惠，票價將增加5至20元。
王國材回應，國道客運漲價都在核定票價內，本來就是用優惠方式給乘客，這部分尊重業者的調整空間，不涉及費率調漲。他說，國道客運有它的客源，這次的月票以日常通勤、觀光為主，會依照政策來執行。
另外，台灣高鐵23日晚間又發生列車集電弓自動下降事件，由於已經是今年第5起，格外引起關注。王國材指出，今年5次事件都在新竹至苗栗隧道區間，有可能是側風風壓大，高鐵已積極向日本廠商進一步了解。