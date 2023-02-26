連假出遊不怕塞！Google地圖「6祕技」必學　避人潮爽玩

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍實景功能：到達目的地後，可以開啟 Google 地圖的實景功能，幫助自己更精確地定位地點、導航，同時也能更加方便地探索、開發新的景點。輕觸「實景」圖示後，畫面上會彈出訊息，指示將手機相機對準建築物、路標，或是任何景觀元素。Google 地圖會透過比對該區街景服務資料，進而辨識出這些元素。Google 地圖辨識出你的所在位置後，就會在手機畫面上顯示導航指示。
📍分享位置：一群人出遊，想知道親友抵達時間，就能透過「分享位置」查看親友的抵達或出發時間。當選擇與你分享位置資訊，只要用集合地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間。也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也沒關係。
📍離線地圖：如果即將前往某個地點，而當地的網路連線速度較慢、行動網路費率高或是無法上網，可以先從 Google 地圖將當地的地圖儲存在手機或平板電腦中，到時就能離線查看，沒有網路也能替用戶導航。
📍停車位置：可以儲存停車位置，之後就不必費神回想車子停在哪裡。定位服務設定為「永遠」時，地圖才會儲存停車資訊，停車時，地圖會自動標記停車位置，結束導航後，將底端的掌握車輛停放位置設為開啟，允許 Google 地圖存取運動與健身活動，停止移動後，就會看到自己的所在地標有「你的車停在附近」。
📍無痕模式：有時去某些地方並不想要被紀錄，其實Google Maps也有無痕模式，只要開啟之後，在地圖上的搜尋、定位等都不會記錄下來。