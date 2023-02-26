名媛蔡天鳳殞命！65歲「前警察公公」疑為主謀　動機曝光

連假出遊不怕塞！Google地圖「6祕技」必學　避人潮爽玩

▲連假出遊不怕塞爆，透過Google地圖掌握出遊人潮擁擠處。(圖／記者周淑萍攝)
▲連假出遊不怕塞爆，透過Google地圖掌握出遊人潮擁擠處。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

228假期有些人可能已經飛出國了，來不及買機票，待在台灣也能好好玩，出門之前先運用Google地圖來好好規劃吧！像是出門前先檢查該目的地的繁忙程度，藉此避開人潮；如果和親友一起開車出遊使用「分享位置」就能掌握彼此位置；另外，如果想來一場秘密旅行，別忘記開啟「Google Maps無痕模式」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍繁忙程度：出門最怕人擠人，旅遊品質可是會大打折扣，出門前先查詢想去的地點，如果某地區的人潮接近最為擁擠的狀態，Google 地圖會即時的顯示該地區「人多擁擠的地區」，同時點入內後還會進一步的顯示該地區一天內不同時段的繁忙程度，希望藉此幫助用戶避開人潮。

📍實景功能：到達目的地後，可以開啟 Google 地圖的實景功能，幫助自己更精確地定位地點、導航，同時也能更加方便地探索、開發新的景點。輕觸「實景」圖示後，畫面上會彈出訊息，指示將手機相機對準建築物、路標，或是任何景觀元素。Google 地圖會透過比對該區街景服務資料，進而辨識出這些元素。Google 地圖辨識出你的所在位置後，就會在手機畫面上顯示導航指示。

📍分享位置：一群人出遊，想知道親友抵達時間，就能透過「分享位置」查看親友的抵達或出發時間。當選擇與你分享位置資訊，只要用集合地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間。也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也沒關係。

📍離線地圖：如果即將前往某個地點，而當地的網路連線速度較慢、行動網路費率高或是無法上網，可以先從 Google 地圖將當地的地圖儲存在手機或平板電腦中，到時就能離線查看，沒有網路也能替用戶導航。

📍停車位置：可以儲存停車位置，之後就不必費神回想車子停在哪裡。定位服務設定為「永遠」時，地圖才會儲存停車資訊，停車時，地圖會自動標記停車位置，結束導航後，將底端的掌握車輛停放位置設為開啟，允許 Google 地圖存取運動與健身活動，停止移動後，就會看到自己的所在地標有「你的車停在附近」。

📍無痕模式：有時去某些地方並不想要被紀錄，其實Google Maps也有無痕模式，只要開啟之後，在地圖上的搜尋、定位等都不會記錄下來。

▲Google地圖提供「無痕」模式，可以來一趟沒有痕跡的旅行。(圖／記者周淑萍攝)
▲Google地圖提供「無痕」模式，可以來一趟沒有痕跡的旅行。(圖／記者周淑萍攝)

連假優惠！四大超商今開賣：大杯美式26元、抹茶拿鐵32元

路邊櫻花、連假出遊怎麼拍？手機一招設定　發IG美哭眾人

228出國不怕沒車位！Uber包大車送機　可預約搭乘5點停靠

Apple Watch 不只看時間通知　這4項「心臟運用」超重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀