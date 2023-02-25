春天真的要來了！2月氣溫正常偏暖 南部3地區幾乎沒下雨
2月已經來到尾聲，回顧近一個月的天氣，由於時序正處於冬春交際的過渡期，因此天氣變化相當快速，時而溫暖、時而寒涼，而中央氣象局表示，截至2/23止，台灣平地11測站的2月均溫數據為攝氏19.5度，比氣候平均值的攝氏18.4度還要高攝氏1度左右；降雨方面則是典型的南北失衡，北部、東北部由於是迎風面降雨較多，但南部包括台南、高雄、嘉義等地，在2月幾乎毫無降雨，南台缺水的情況仍值得關注。
記者張志浩/綜合報導
氣象局長期預報課課長羅資婷指出，2月整體而言氣溫正常偏暖，截至2/23，平地11測站均溫為19.5度，主因在於整個2月並沒有寒流侵襲，降溫主要都受到冷氣團和東北季風影響，天氣冷暖交替又沒有太極端的冷空氣，讓平地所有11個測站的月均溫都高於氣候平均值，不過目前228連假期間正有強烈大烈冷氣團干擾，因此2月的氣溫數據也有可能下修。
值得注意的是，身為台灣最高峰的玉山，其氣溫偏暖的情況已經持續一段時間，玉山在1月平均氣溫為攝氏3度，不僅比歷年同期平均（攝氏-0.5度）高了足足3.5度，甚至創下玉山測站歷年同期最高紀錄，從去（2022）年7月到今年1月的月均溫，也都是歷史新高，而從2月初截至2/23，玉山均溫為攝氏4.2度，雖然仍高於歷年同期平均（攝氏1度），但並非最高紀錄，而是落在第二名。
此外，雖然歷年同期最高月均溫的連續第一紀錄可能中止，但玉山前一次下雪是2019年的1月21日，2月依舊未見白雪，意味著此項紀錄將繼續延長，羅資婷解釋，除了全球暖化的原因為外，近期冬季冷空氣厚度較淺，不足以衝擊中南部高山也是主因之一。
其他數據部分，2月初截至2/23，「日照時數」平地11測站平均82.2小時，2月氣候平均值為79.6小時；需特別關注的是，2月初截至2/23，平地11測站的雨量平均僅40mm，雖然仍有大概1週的數據尚未納入計算，但比較歷年2月平均雨量約為78.1毫米，仍有一段差距，羅資婷強調，冬季本就是中南部的枯水期，不過台南、高雄、嘉義等地在2月都未觀測到雨量，大多集中在迎風面地區，缺水的狀況仍須受到重視。