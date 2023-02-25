黃韻玲超怕張雨生！瑪莎受封特展土地公 嗆：我五月天欸
臺北流行音樂中心2月21日舉辦「期待想你到月球」對談，邀請「想你到月球｜張雨生特展」策展團隊，包含策展統籌王耀邦（格子）、音樂總監瑪莎，以及北流董事長黃韻玲等對談。會上談起與張雨生相處的往事，黃韻玲自曝其實非常怕張雨生，因為每次見面時都會被他追問「最近在看什麼書」、「最近有沒有創作」。此外，五月天瑪莎受封「展覽土地公」，則是讓他忍不住自虧「欸！我五月天欸！」
記者吳雨婕/綜合報導
除了策展外，北流的大家長黃韻玲更號召群星參與於3月11日、12日於北流舉辦「我期待 張雨生演唱會 致敬25」。身為演唱會音樂總監的她，此次攜手陳子鴻與政大YEAH樂團、陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組、告五人、TRASH、U:NUS、小男孩樂團一起向張雨生致敬，希望藉由演唱會延續特展帶給大家的感動。演唱會進入倒數兩周，最近忙著彩排的黃韻玲分享自己非常喜歡〈除了愛你還能愛誰〉，她去唱KTV時必點這首歌：「這首歌乍聽之下不會知道是張雨生寫的，因為跟他給大家的形象很不同，但這也代表著他創作曲風非常多元。這首歌真的好好聽！」
而擔任展覽音樂總監的瑪莎，也於對談中分享策展趣事。之前並沒有向公部門提案經驗的他，開玩笑說：「第一次報告時，我心想『欸！我是五月天欸，竟然需要在這裡報告！』」逗得全場哄堂大笑。瑪莎進一步分享，雖然報告對象多為音樂圈前輩及友人，但因為真的太希望把展做好，仍戰戰兢兢以求呈現最好的提案。提及瑪莎於策展團隊中的角色，格子笑說，瑪莎同時身兼「展覽土地公」，因特展中播放著許多歌曲，涉及相當複雜的版權，時常需要靠瑪莎「疏通」許多唱片公司，團隊再接手後續行政流程。