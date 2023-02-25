嚴立婷「逆天長腿照」3.3萬人讚爆！美哭小S：我要加油了

黃韻玲超怕張雨生！瑪莎受封特展土地公　嗆：我五月天欸

▲黃韻玲、五月天瑪莎分享「想你到月球｜張雨生特展」策展趣事，黃韻玲自爆超怕張雨生。（圖／北流提供）
▲黃韻玲、五月天瑪莎分享「想你到月球｜張雨生特展」策展趣事，黃韻玲自爆超怕張雨生。（圖／北流提供）

記者吳雨婕/綜合報導

臺北流行音樂中心2月21日舉辦「期待想你到月球」對談，邀請「想你到月球｜張雨生特展」策展團隊，包含策展統籌王耀邦（格子）、音樂總監瑪莎，以及北流董事長黃韻玲等對談。會上談起與張雨生相處的往事，黃韻玲自曝其實非常怕張雨生，因為每次見面時都會被他追問「最近在看什麼書」、「最近有沒有創作」。此外，五月天瑪莎受封「展覽土地公」，則是讓他忍不住自虧「欸！我五月天欸！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了策展外，北流的大家長黃韻玲更號召群星參與於3月11日、12日於北流舉辦「我期待 張雨生演唱會 致敬25」。身為演唱會音樂總監的她，此次攜手陳子鴻與政大YEAH樂團、陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組、告五人、TRASH、U:NUS、小男孩樂團一起向張雨生致敬，希望藉由演唱會延續特展帶給大家的感動。演唱會進入倒數兩周，最近忙著彩排的黃韻玲分享自己非常喜歡〈除了愛你還能愛誰〉，她去唱KTV時必點這首歌：「這首歌乍聽之下不會知道是張雨生寫的，因為跟他給大家的形象很不同，但這也代表著他創作曲風非常多元。這首歌真的好好聽！」

▲黃韻玲、五月天瑪莎分享「想你到月球｜張雨生特展」策展趣事。（圖／北流提供）
▲▼黃韻玲（下圖）、五月天瑪莎分享「想你到月球｜張雨生特展」策展趣事。（圖／北流提供、靛癮製作提供）
▲黃韻玲與兒子沈裕紘一起錄製節目《Soul Taiwan》。（圖／靛癮製作提供）
 
而擔任展覽音樂總監的瑪莎，也於對談中分享策展趣事。之前並沒有向公部門提案經驗的他，開玩笑說：「第一次報告時，我心想『欸！我是五月天欸，竟然需要在這裡報告！』」逗得全場哄堂大笑。瑪莎進一步分享，雖然報告對象多為音樂圈前輩及友人，但因為真的太希望把展做好，仍戰戰兢兢以求呈現最好的提案。提及瑪莎於策展團隊中的角色，格子笑說，瑪莎同時身兼「展覽土地公」，因特展中播放著許多歌曲，涉及相當複雜的版權，時常需要靠瑪莎「疏通」許多唱片公司，團隊再接手後續行政流程。

孫燕姿被爆「懷第三胎」！身形圓潤　經紀人揭真相

專訪／開唱圓夢！HUR揮別兩年練團辛酸　保持初心繼續衝

超過80人控性侵、性騷！電影大亨被判刑39年　監獄度餘生

名媛蔡天鳳遭恐怖碎屍　女星嚇哭：竟發生在自己朋友身上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀