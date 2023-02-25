台灣之光!CWSA最新排名　衝浪女神Kimberly高居世界第一

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STARFiSH星予運動經紀旗下知名的浪花母女檔Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁，是台灣熱血生活最活躍的母女檔代表，兩個人的母女約會不是逛街、喝下午茶，而是滑水、健身、潛水等運動。他們擁有高人氣正能量的社群魅力無法擋，身材姣好外貌相似的兩人，每每聯袂出現都被誤認為姐妹花，水上身影更是難分軒輊。
兩人先在CWSA 世界排名WRS年度線上賽，打敗眾多好手獲得雙銀牌，隨即於美國舉辦的CWSA World Wake Surf Championships世界快艇衝浪錦標賽殿堂，Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁分別再獲得一金一銅的好成績。
Kimberly陳美彤投入滑水運動將近十年，不僅榮獲國手榮譽及國際選手資格，還是專業健身教練及潛水員，滑水生涯全項目榮獲21金21銀10銅。自去年4月躍升Masters Women Surf組別世界第一後，一路保持領先，當中曾因代表台灣赴韓國比亞錦賽不幸染疫，大病一場解隔後隨即回水上參加CWSA亞洲賽，身體尚未恢復下僅奪銅牌，好在她在CWSA參賽資歷豐富表現穩定，年度總積分417.67，仍然超越第二名的俄羅斯選手和第三名的美國選手，持續保持Masters一姊地位。
而Jocelyn陳宥蓁跟著媽媽熱血，11歲開始訓練比賽，不到五年已是浪頭上的亮眼新星美少女，在滑水領域斬獲10金9銀3銅，攻佔Amateur Women Surf組別世界排名第八強，展現初生之犢不畏虎的氣勢。