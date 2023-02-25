WBC／經典賽來台第一隊！「紅色閃電」古巴隊來了

台灣之光!CWSA最新排名　衝浪女神Kimberly高居世界第一

▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤持續穩居世界第一。(STARFiSH提供)
▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤持續穩居世界第一。(STARFiSH提供)

記者廖聿偉/綜合報導

台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤在最新公佈的CWSA國際排名報告中，以亮眼成績表現，總積分417.67，穩居Masters Women Surf組別世界第一！而女兒Jocelyn陳宥蓁雖然才15歲，也陸續在幾項國際大賽中表現出色，擠進Amateur Women Surf組別第八強，成為當中年紀最小的世界排名選手。

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Kimberly陳美彤非常以女兒為榮，他表示：「我覺得我是另類虎媽，因為我都帶頭不斷挑戰自我，他也跟著一起熱血，這就是所謂的『虎母無犬女』吧。」Kimberly陳美彤將於2023年5月18-22日前往日本參加世界滑水總會舉辦的WWA Wakesurf JAPAN OPEN 日本快艇衝浪公開賽，期待持續展現水上英姿，為台灣爭光。

STARFiSH星予運動經紀旗下知名的浪花母女檔Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁，是台灣熱血生活最活躍的母女檔代表，兩個人的母女約會不是逛街、喝下午茶，而是滑水、健身、潛水等運動。他們擁有高人氣正能量的社群魅力無法擋，身材姣好外貌相似的兩人，每每聯袂出現都被誤認為姐妹花，水上身影更是難分軒輊。

兩人先在CWSA 世界排名WRS年度線上賽，打敗眾多好手獲得雙銀牌，隨即於美國舉辦的CWSA World Wake Surf Championships世界快艇衝浪錦標賽殿堂，Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁分別再獲得一金一銅的好成績。

Kimberly陳美彤投入滑水運動將近十年，不僅榮獲國手榮譽及國際選手資格，還是專業健身教練及潛水員，滑水生涯全項目榮獲21金21銀10銅。自去年4月躍升Masters Women Surf組別世界第一後，一路保持領先，當中曾因代表台灣赴韓國比亞錦賽不幸染疫，大病一場解隔後隨即回水上參加CWSA亞洲賽，身體尚未恢復下僅奪銅牌，好在她在CWSA參賽資歷豐富表現穩定，年度總積分417.67，仍然超越第二名的俄羅斯選手和第三名的美國選手，持續保持Masters一姊地位。

而Jocelyn陳宥蓁跟著媽媽熱血，11歲開始訓練比賽，不到五年已是浪頭上的亮眼新星美少女，在滑水領域斬獲10金9銀3銅，攻佔Amateur Women Surf組別世界排名第八強，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

▲浪花母女檔2 (左起) Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁。STARFiSH提供
▲浪花母女檔2 (左起) Kimberly陳美彤與Jocelyn陳宥蓁。STARFiSH提供

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