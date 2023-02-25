持續打造英文學習環境 教育部擴大招募外籍英語教學人員
為營造校園英語口說環境，教育部國民及學前教育署持續引進外籍英語教學人員，112年度預計引進外籍英語教師、全時外籍英語教學助理各411名，總共822名外籍英語教學人員。即日起開始招募，採「隨到隨審」及擇優面試至額滿為止，歡迎護照國籍之官方語言或通行語言為英語且對國中小英語教學有興趣的外籍人士至線上報名，並請各界踴躍推薦，共同營造校園英語口說環境。
記者許家禎／台北報導
教育部於93年度起每年引進81名外籍英語教師至公立國民中小學服務；為推動2030雙語政策，自110年度起更擴大引進外籍英語教學人員相關計畫，並逐年增加招募人數。截至112年1月18日止，111學年度已招募501人，且持續增加中。
為增加外籍英語教學人員來台誘因，經錄取分發的外籍英語教學人員，將由學校協助申請聘僱許可，並獲得薪資、勞健保、住宿津貼外，教育部額外補助外籍英語教師及其配偶或直系親屬每年機票費用與年終考核獎金，以及全時外籍英語教學助理修習TESOL、TEFL或CELTA英語教學證照津貼與交通津貼。
另建置生涯發展進路，鼓勵優秀之外籍英語教師留任或轉任英語教學顧問或外師輔導員，協助本國教師專業發展或輔導新進外籍英語教學人員等事項。
教育部表示，未來將進一步深化與各縣市英語教學資源中心及鄰近大學的三方合作，以確保外籍英語教學人員順利進行教學及適應我國文化生活，並協助學校與外籍英語教學人員合作，打造雙贏局面。